Korszerűsítik a hegyeshalmi vasútállomás vágányhálózatát

A korábbi korszerűsítések keretében a rendezőpályaudvaron végeztek karbantartásokat, az idei beruházási forrásoknak köszönhetően pedig már jelentősebb felújításra van lehetőség. A munkák során két vágányt teljesen átépítenek, korszerű sínekkel, továbbá a fővonalhoz csatlakozó vágányrészben összesen 22 váltót és 600 méternyi vágányszakaszt korszerűsítenek.



Ezáltal lehetővé válik, hogy 5 teherforgalmi vágányon a tengelyterhelést a mostani 21-ről 22,5 tonnára emeljék. A sebességkorlátozások is megszűnnek, mindezek által jelentősen bővül az állomás kapacitása. A vasúttársaság a fejlesztésekkel kívánja elérni a növekvő teherforgalom gördülékeny és kiszámítható megoldását a fontos hegyeshalmi határállomáson is. A MÁV saját forrásból, mintegy 2 milliárd forint értékben végzi el a korszerűsítéseket.



A vágányzári munkálatok a személypályaudvari vágányokat nem érintik, a személyszállító vonatok a menetrendben meghirdetett alapmenetrend szerint, zavartalanul közlekedhetnek.



A hegyeshalmi határállomás az egyik legforgalmasabb vasúti határátkelőhely. Itt közlekednek a Győr felől érkező és Szlovákia vagy Ausztria felé haladó személy- és tehervonatok, a Rajka–Gyékényes vonali tehervonatok, a Csorna és Pozsony közötti személyvonatok, illetve mindezek ellenkező útirányú párjai. A Rajka–Őrihódos viszonylatú vonatok is érinthetik az állomást.



Tavaly 16 ezer tehervonat fordult meg Hegyeshalomban, ez 2016-hoz képest 15 százalékos teljesítménynövekedést jelent. Amennyiben a személyvonatokat is beszámítjuk, akkor a forgalom éves átlagban körülbelül napi 190 vonatot jelent, ebből 56 személyszállító-, 98 tehervonat és 26 egyéb szerelvény. Az utóbbi időben jelentős növekedésnek indult a teherforgalom. Mind a tranzit, mind a helyi szállítmányok jelentős forgalmat adnak az állomásnak.