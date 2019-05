Könyv készült Mosonmagyaróvár kereskedelmének történelméről

A kötet az alábbi helyeken vásárolható meg: HUSZÁR GÁL VÁROSI KÖNYVTÁR (Erkel Ferenc utca 16.), PERGAMEN PAPÍRBOLT (Kossuth Lajos utca 36.), VECSEY TAMÁS órásmester (Szent István király út 100.), PUCI ÉS GÁBOR PAPÍR-ÍRÓSZER ÜZLET (Ostermayer utca 4.), FEHÉR LÓ KÖZÖSSÉGI HÁZ (Szent István király út 140.)

Mosonmagyaróvár kereskedelmének elmúlt évszázados történelmét mutatja be Ferencz Tibor közelmúltban megjelent könyve. A szerzőnek ez már a hatodik helytörténeti kötete. A korábbiakhoz hasonlóan a most megjelent könyv is hiánypótló és több év gyűjtő, kutató munkájának az eredménye.Ez kötet a város vendéglátását és kereskedelmét bemutató trilógia befejező része. A most megjelent könyv nem csupán fotókon, hanem részletes leírásokon, személyes visszaemlékezéseken keresztül kalauzolja végig az olvasót a város elmúlt több mint száz évének kereskedelmén.A kiadványban számos olyan helyben egykor legendásnak számító üzlet is felbukkan, amikről már csak az előző generációknak vannak emlékei. Így például az Antoni fűszerkereskedés, a Holzhammer fűszerkereskedés, a Jokl pékség, a Kisalföld Áruház, az Intertourist bolt, a Szép Otthon Áruház, vagy a Barkácsbolt.A kereskedelem nagy múltra tekint vissza Magyaróváron és Mosonban egyaránt.Ferencz Tibor elmondta: Mosonban elsősorban a Fő utcán, Magyaróváron pedig a Magyar utcán és a Fő utcán voltak üzletek, de a magyaróvári városrészben olyan kis utcákban is működtek boltok, mint a Templom, vagy a Városház utca.„A II. világháború előtt Mosonban és Magyaróváron nagyrészt zsidó kereskedőknek voltak üzletik. Emiatt a könyv városunk kereskedelmének egy részét mutatja csak be, nem az egészet. Hiszen a szomorú és tragikus holocaust miatt sok esetben nem volt, aki elmesélje üzletük, családjuk történetét. Emellett sajnos az 1950-es évektől a kereskedelemben dolgozók közül sokan már meghaltak, így nem mesélhettek ezekről az időkről és aki még él, közülük többen nem kívántak nyilatkozni" – tette hozzá a szerző.Ferencz Tibor elmondta: a szocializmus idején az ABC üzletek mellett több kisebb bolt is működött a városban. Ezek barátságosabbak voltak, az eladók és vásárlók név szerint ismerték egymást. Az elmúlt évtizedekben a nagy üzletláncok ellehetetlenítették ezeket a kisboltokat, mert nem tudtak versenyezni az árakkal, ezért bezárni kényszerültek. Ezen egységek számára is emléket állít ez a könyv.Ahogy az előzőek, ez a kötet is nagy érdeklődésre tart számot, hiszen a hatszáz példányban kiadott kötet fele már az első hetekben elfogyott.