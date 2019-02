Kiskamaszként máris nyelvvizsgával

Ritka példáról beszélünk a Móra-iskola esetében, mert a nyelvvizsgákat többnyire a középiskolai tanulmányok végezetével és az egyetemi évek alatt teszik le a legtöbben. Közel 700 diákja van a Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskolának.



– Idén már két nyolcadikosunknak is sikerült a középfokú nyelvvizsgája német nyelvből. A tanév végéig előreláthatóan, az előző évekhez hasonlóan, alapfokú bizonyítványt szerez minden végzősünk. Egyharmaduk pedig a középfokú nyelvvizsgát is le tudja majd tenni 14 évesen. Nagy sikerélményt jelent ez a diákoknak – mondta el Makk Zoltán, a Móra igazgatója.



– 26 éve vezettük be magasabb óraszámmal a német nemzetiségi nyelvoktatást intézményünkben. Heti 6 órában 10–14 fős csoportokban hatékonyabb a nyelvtanulás. Az első négy évben játékosan, változatos formában ismertetjük meg a német nyelvet tanulóinkkal.

– 26 éve vezettük be magasabb óraszámmal a német nemzetiségi nyelvoktatást intézményünkben. Heti 6 órában 10–14 fős csoportokban hatékonyabb a nyelvtanulás. Az első négy évben játékosan, változatos formában ismertetjük meg a német nyelvet tanulóinkkal.

Az élménypedagógiai módszerek alkalmazása nagy hangsúlyt kap. Szókincsfejlesztés és alapvető mondatpanelek megtanulása a legfőbb cél. Felső tagozatban pedig sokkal tudatosabb a nyelvtanulás és a nyelvvizsgák témaköreit körüljárva, évről évre ezeket bővítve tanulják az idegen nyelvet diákjaink. A 8. év már a folyamatos nyelvvizsgára való felkészülésről szól, tanulóink a vizsga feladattípusait gyakorolják. Pedagógiai célunk, hogy minden tanuló alapfokú németnyelv-vizsgát tudjon letenni, a tehetségesebbek törekedjenek a középfokú elérésére. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a közel 80 végzősünk harmada tesz középfokú nyelvvizsgát is – magyarázta az igazgató.

Az iskolai nyelvoktatást segíti, hogy két német anyanyelvi tanáruk is van és két oktatójuk a nyelvvizsgákon is vizsgatanár.



– Projektekben szoktunk részt venni külföldi iskolákkal nyelvgyakorlatokon. A mosontarcsai (Andau) iskolával például közös projektet szerveztünk a határnyitás 20. évfordulója alkalmából egy egész tanéven át. Minden évben német nyelvterületre szervezünk sítábort. Kevésbé hatékony a nyelvtanulás akkor, ha a tanulmányútra kisebb csoportokban mennek a diákok és együtt maradnak, hiszen ilyen esetben ahelyett, hogy a nyelvet tanuló „belekényszerülne" a tényleges idegennyelv-használati szituációba, valószínű egymás között továbbra is az anyanyelvüket fogják használni. A Móra-iskolában a nyelvtanuláson kívül fontos szerepe van a hagyományőrzésnek is. Heti egy órában német népismeretet is tanulnak diákjaink és nemsokára elkészül az Ungarndeutsche Heimatstube termünk, ami 80 négyzetméteren egy kisebb múzeum szerepét tölti majd be – zárta Makk Zoltán.