Kidőlt fák szegélyezik a hóvirág tanösvényt Lébényben - fotók

Tilos szedni hóvirágot



A hóvirág 2005 óta védett növény, azaz tilos leszakítani. Egyetlen szál eszmei értéke 10 ezer forint. A saját kiskertünkben termeszthetjük.

"Valóban rossz a helyzet a gyalogúton. Egymás után szakadtak kisebb ágak, több mázsát nyomó fatörzsek az ösvényre. Ezt korábban jeleztük a terület vagyonkezelőjének, a Fertő-Hanság Nemzeti Park igazgatóságának. Elsődleges érdekünk a balesetek megelőzése" – kezdte megkeresésünkre Dr. Tóth Tünde, Lébény jegyzője.Kovács Gábor, a megye legfiatalabb városának polgármestere szerint is rossz állapotban van a tanösvény. "Ahogy ránk mosolyognak a meleget adó napsugarak, sokan érkeznek meglesni a tavasz első hírnökét a településünkön. A Tárnokréti felé vezető úton több tucatnyi autó mutatja hétvégenként, hogy a kirándulók hóvirágokat néznek épp" – kezdte Kovács Gábor.Lébény polgármestere azért is tartja aggasztónak a mostani állapotot, mert Lébény nevét sokan kötik össze a hóvirággal. "Végeztünk erről felméréseket. A településünkről három dolog jut az emberek eszébe. A román stílusban épült, középkori templom, a Szent Jakab zarándokút, mely érinti Lébényt, valamint a hóvirágmezők. Korábban Győrből is jöttek ovisok és iskolások, hogy ismerkedjenek a milliónyi kisvirággal" – közölte Kovács Gábor.A lébényieknek fontos, hogy a hóvirágokat bemutató ösvény kulturált körülmények között fogadja a látogatókat. A helyi lokálpatrióták többször jelezték ezt az önkormányzatnak. "Néhány éve a focicsapat sportlétesítményét bővítettük. Körülbelül néhány 10 négyzetméternyi területre volt szükség. Utóbbin is voltak hóvirágok. Ezeket egyenként ásattuk ki, majd helyeztettük új parcellába, amit vadhálóval is védünk. Tettük ezt azért, mert nem csupán betartjuk a jogszabályokat, hanem őrizzük a helyi értékeket. Ezt várjuk másoktól is" – hangsúlyozta Kovács Gábor."Lébénynek milyen haszna van a hóvirágokból?" – vetettük fel. "Ezt nem lehet forintosítani, nincs bevételünk ebből. Akik ide látogatnak, szívesen posztolnak hóvirágos fotókat a közösségi médiában. A képekhez pedig oda írják, hogy Lébényben készültek" – válaszolta a polgármester."Miért dőlnek el sorozatban a kőris fák a tanösvény mellett?" – kérdeztük a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságától. "Ennek oka gombafertőzés, amely több helyen megjelent az utóbbi időben. A lébényi pusztulásról tudunk. A tulajdonviszonyok eddig nem tették lehetővé, hogy erdőgazdálkodásra jogosulttá váljunk itt. A favágásnak jogszabályi akadályai vannak. Igazgatóságunk évek óta törekszik arra, hogy a magánkézben lévő tulajdonrészeket felvásárolva számolja fel az érdekellentéteket. Ezzel minden akadály elhárulhat előbb a kárcsökkentés, majd a felújítások, pótlások elől" – mondta Pellinger Attila osztályvezető.A tanösvény nyomvonalának biztonságossá tétele elkezdődött az utóbbi napokban. A teljes erdőre terjedő kárelhárítás az említett okok miatt hosszabb időt vesz igénybe. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága nyomatékosan kéri a kirándulókat arra, hogy saját biztonságuk érdekében a kijelölt utakról ne térjenek le.