Kibővítették a családsegítő központot Mosonmagyaróváron

Árvay István, Nagy István és Németh Zoltán adta át a központ kibővített épületét.

Nyolc szakmai szolgáltatással bővült 2016 óta a Család- és Gyermekjóléti Központ feladatellátása. Így szűkössé vált mosonmagyaróvári székhelyük. Egy 150 milliós pályázatnak köszönhetően, amit 15 millió forinttal egészítettek ki, közel duplájára bővítették az épületet és a régi szárnyat felújították. A tágas és korszerű új központot tegnap adták át hivatalosan Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője jelenlétében: „Arányosan fejlődik Mosonmagyaróvár, ami azért is fontos, hogy a huszonegyedik században is élhető város lehessen." Németh Zoltán, a megyei önkormányzat elnöke és Árvay István, a térségi társulás elnöke az érintett huszonhat település összefogását emelte ki. Ezzel a „szociális ágazatban erőinket megsokszoroztuk", vélekedett a mosonmagyaróvári polgármester, aki szerint a tárgyi feltételek javítása után a következő kihívás a személyi feltételek javítása.Az intézmény a Mosonmagyaróvári járás mellett még Mosonszentmiklóson biztosítja szolgáltatásait. A járási feladatokhoz tartozó új hatósági és speciális ellátásokat a Vasutas utca 10. szám alatt nyújtják. Stencinger Noémi, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének tájékoztatása szerint 2016-tól újdonság a jogi, pszichológiai, mediációs, családterápia-tanácsadás, illetve a készenléti telefonos szolgálat. Szintén jelentős átszervezést igényelt a kapcsolattartási ügyelet megszervezése is. Tavaly indult az óvodai és iskolai szociális segítő munka.A 165 millió forintból megszépült épületben kialakítottak egy nagyobb tárgyalót az esetmegbeszéléseknek és három tanácsadó irodát. Egy kis konyhát hoztak létre az ügyfelek részére, melyet a kapcsolattartási ügyelet alatt használnak. Hiányt jelentett a dolgozók szociális helyisége és az akadálymentes mosdó is. Recepció is lett, illetve két külön bejárat.