Kiállítás nyílik a Hansági Múzeumban vitéz Harmath Lajosról

Ejtőernyősök gyakorlaton – a háttérben vitéz Harmath Lajos fotója pápai bajtársairól.

Tárlatvezetés



A Múzeumi esték keretében február 14-én, csütörtökön délután 5 órakor a Mosonvármegyei Múzeumban tárlatvezetéssel egybekötött előadást tart Tóth Máté.

A Szent László Hadosztály egykori századparancsnoka, vitéz Harmath Lajos hagyatéka 2015-ben bekövetkezett halála után került a város tulajdonába.– Harmath Lajos halála után fia adta át a több dobozból álló hagyatékot. Tavaly márciustól kezdtem el az anyag feldolgozását, azzal a céllal, hogy „Magyarnak lenni: Büszke gyönyörűség!" címmel emléktárlatot állítsunk össze a Vitézi Rend székkapitányáról és a mosonmagyaróvári tejüzem főművezetőjéről. Akit nem volt szerencsém ismerni, ám így objektíven vizsgálhattam ezt a nem mindennapi életművet – tudjuk meg Tóth Mátétól, a Hansági Múzeum történészétől, a kiállítás kurátorától.A tárlat alcíme – „Bölcsőtől a koporsóig" – is jelzi, hogy születésétől haláláig mutatják be életét, annak három korszakát. Harmath Lajos 1922-ben Gyömörén született postamester édesanya és csendőrtiszthelyettes édesapa gyermekeként. A pápai bencés gimnáziumban, a győri 16. gyalogezredben, majd Közép-Európa leghíresebb katonai akadémiáján, a Ludovikán is kiemelkedő eredményekkel végzett. Innen vezetett az útja a frontra századparancsnok-helyettesi beosztásban. Ejtőernyősként mindig ott vetették be, ahol legnagyobb volt a baj. 1944. karácsony másnapján Környénél sebesült meg a válla és a dereka ellenséges aknatűzben. 1945 májusában esett fogságba Graz mellett, ahonnan hazatérve egykori horthysta katonatisztként B listázták.Így a megálmodott katonai pályafutás helyett a Mosonmagyaróvári Tejüzemnél kannamosó segédmunkásként kezdte s – végigjárva a szamárlétrát – főművezetőként ment nyugdíjba. A sajtgyártásban nevéhez fűződött két újítás, a Lajta sajt és a Szigetközi csemege technológiájának kidolgozása.Idős kora ellenére a rendszerváltást követő években is aktív maradt. Megszervezte a megyében a Vitézi Rendet, melynek székkapitánya lett. 1998-ban létrehozta a Honvéd Hagyományőrző Egyesületet. Áldozatos munkáját számos kitüntetéssel ismerték el.A kiállításon megtekinthetőek a korabeli tejgyártás használati tárgyai éppúgy, mint a második világháborús ejtőernyős-felszerelések és fegyverek. Érdekesség az a fényképalbum, amelyben Harmath Lajos által készített fotókat is láthatunk.