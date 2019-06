Kétszázötmillió forintból lett korszerűbb az iskola Rajkán

A TOP-projekt keretében újították fel a Rajkai Békefi Ernő Általános Iskola épületét, melynek fenntartója a helyi német nemzetiségi önkormányzat. A szerdán szervezett ünnepélyes átadón így az országos, megyei és a helyi német önkormányzatok képviselői is megjelentek. A fejlesztést Bagdán Boglárka, az agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkár, Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke és Kiss Vince polgármester méltatta.



– Az önkormányzat sikeresen pályázott az iskola energetikai korszerűsítésére. A kivitelezés 205 millió forintba került. Több mint 140 millió forintot nyertünk, melyhez 65 millió forint önrészt kellett biztosítanunk. A saját erő előteremtése kihívást jelentett, melyet végül ingatlan értékesítéséből tudtunk biztosítani – emelte ki a faluvezető.

Az iskola egyik szárnya már több mint fél évszázados, melyet harminc éve bővítettek, az akkori technológiának megfelelően szigetelés nélkül. Az eredeti nyílászárók is tönkrementek. Az ablakcserét még az őszi szünetben elvégezték. Ezt követően a tanítás mellett zajlott a beruházás.



– A nyílászárók cseréje, a hőszigetelés, akadálymentesítés mellett energia-visszanyerő szellőztetőrendszert építettünk ki. A tető javítása után napelemeket helyeztünk el, ami az intézmény villamosenergia-igényeit biztosítja. Alternatív fűtésként faapríték- és pelletkazán segíti a további költséghatékonyságot – részletezte Kiss Vince, hozzátéve, hogy harmadszori közbeszerzés után találtak kivitelezőt. Helyi vállalkozó dolgozott helyi alvállalkozók bevonásával, így magukénak érezték a beruházást. A 205 millió forintos épület-korszerűsítésen túl az udvar rendezésére, a parkosításra is figyeltek. A településvezető reményeit fejezte ki, hogy egy ilyen megszépült környezet vonzó lesz a községben letelepülő szlovák állampolgárságú, ám magyar ajkú diákok számára is.



Németh Zoltán szerint az elmúlt időszakban intenzív fejlődésnek indult a megye. Hozzátette: egy település élhetővé válásához fontos, hogy az oktatás magas színvonalon történjen. Ugyanakkor felsorakoztatta a közelmúlt és a közeljövő rajkai beruházásait is: épül többek között az M15-ös autópálya, s Németjárfalu felé is útépítésre készülnek.



Medgyesi Imre intézményvezető külön köszönetet mondott a diákoknak és pedagógusoknak is, hiszen tulajdonképpen „építési területen" zajlott az oktatás az elmúlt időszakban.



Idén ünnepelték a rajkai iskolában a névadó Békefi Ernő születésének 125. évét. A programsorozat zárásaként a mostani eseményen az intézmény bejáratánál egy emléktáblát avattak a kántortanító tiszteletére.