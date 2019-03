Kábelrongálás miatt nem volt internet Mosonmagyaróváron - jár kártérítés a fogyasztóknak?

21 órára elhárult a hiba, a szolgáltatások újra működnek."A hibát valóban optikaikábel-rongálás okozta, Győrtől 7 km-re Abda felé. Mosonmagyaróvár, Dunakiliti és Halászi kivételével minden érintett településen visszaállt 17 órára a teljes szolgáltatás. Mosonmagyaróvár, Dunakiliti és Halászi településeken az internet és a telefon szolgáltatás helyreállt, csak a TV szolgáltatás nem működik. A hiba elhárításán dolgoznak a szakemberek."S hogy jár-e a fogyasztóknak kártérítés?"Az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályozással összhangban, a Magyar Telekom Általános Szerződési Feltételei a hiba kivizsgálására 48 órás, a hibaelhárításra 72 órás határidőt határoznak meg. Kötbér fizetési kötelezettség akkor keletkezik, ha - ezen hibák esetén - a hibaelhárítási idő a 72 órát meghaladja, vagy a szolgáltató a hibaelhárítási folyamat során nem értesíti az ügyfelet az előírt határidőkön belül.Köszönjük az ügyfelek megértését és türelmét!"Több városrészben már helyreállt az internet, a TV szolgáltatással még akadnak problémák.A Vidanet tájékoztatott a hibáról:

Tisztelt Ügyfeleink!



Tájékoztatjuk Önöket, hogy Mosonmagyaróvár, Halászi, Dunakiliti, Börcs, Lébény, Mosonszentmiklós és Öttevény településeken jelenleg minden szolgáltatásunkban kiesés tapasztalható.



A kiesést a társszolgáltató hálózatában bekövetkezett optikai kábelrongálás okozza. A hiba behatárolása megtörtént, szakembereink már dolgoznak az elhárításán. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy 18 órára minden előfizetőnknél helyreálljon a szolgáltatás.

Reggel óta akadozik vagy egyáltalán nem működik az internet Mosonmagyaróváron.többen jelezték, hogy a TV szolgáltatás sem elérhető."A Telekom gerinchálózatának optikai kábele elszakadt Abda térségében, ezért az egész környék összes szolgáltatójának megállt az internet szolgáltatása illetve a TV szolgáltatás. A városban már a 4G szolgáltatás is akadozik. Hegeszteni kell, toldani, stb., az esti órákban helyreáll. Üdv: egy szerelő" - írták a csoportba.Korábban az E-ON karbantartása is okozhatott problémákat, annak a helyreállítását 16 órára ígérték, ez meg is történt, a két "hiba" között nincs átfedés.Kérdéseinket elküldtük a Telekomnak, amint választ kapunk frissítjük a cikket.