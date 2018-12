Jégre, Mosonmagyaróvár!

Szuper Levente mutatta be a jégkorongsport csínját-bínját a gyerekeknek.

Jegyárak két órára: 1–4 éveseknek ingyenes, 4–7 éves 500 Ft, 7–70 éves 1000 forint, 70 év felett ingyenes. Nyitvatartás december 1. és 23. között: hétfő–péntek 15.30–20, szombat 10-től 21 óráig, vasárnap 10-től este negyed 9-ig, közben jégfelújításokkal.

A tavaly a Flesch-központ mellett, próba jelleggel felállított korcsolyapálya beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Amint azt a Báger-tó menti új jégpálya hivatalos átadásán Árvay István polgármester lapunknak elmondta: a város kereste a lehetőséget jégpálya megépítésére és a Báger-tó melletti területet találta erre a legalkalmasabbnak. Itt az elmúlt időszakban több fejlesztés indult.Az üzemeltető Top Cool Kft. ügyvezetőjétől, Tomasits Norberttől megtudtuk, hogy a jégpálya idén jóval nagyobb a tavalyinál: tizennyolcszor huszonkilenc méteres. Mindamellett, hogy fedett lett, már fűtött öltöző, WC és büfé is a látogatók rendelkezésére áll. Negyven parkoló is található itt.Ennek apropóján Mosonmagyaróvár a Magyar Jégkorong Szövetséggel közösen a jégkorong sportág megteremtésének lehetőségét is felvetette. Egy szakosztály létrehozása a cél, ahová 14 alatti gyerekeket várnak. Ennek népszerűsítésére múlt pénteken a gyerekek kipróbálhatták a jégkorongot és találkozhattak profi hokisokkal is: Szuper Leventével, a magyar jégkorongsport nagykövetével és Kiss Andreával, a magyar jégkorong-válogatott játékosával.Szuper Levente lapunknak elmondta, hogy „fontos a kisgyerekek oktatása. Habár valamivel kisebb ez a jégpálya a hivatalos pályaméretnél, így is megfelelő az oktatásra: jó a környezet és szépen sikerült!"Pollhammer Jenőtől, a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület elnökétől megtudtuk: szakosztályi edzőnek Vitos Elemért és Vitos Zoltánt kérték fel. Heti többszöri edzésre lesz lehetőség Mosonmagyaróváron. A vízisport- egyesület növendékei pedig heti három edzéssel készülhetnek itt.A pálya előreláthatóan március közepéig lesz látogatható. Közel 55 millió forintból épült a város, a Városüzemeltető és Fenntartó Kft., a vízisport- egyesület és a Top Cool Kft. közös munkájával.