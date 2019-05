Járási tűzoltóversenyt rendeztek Levélen

41 csapat 22 községből mérte össze tudását akadálypályán és kismotorfecskendős versenyszámban.

Hanna és Patrik Beziből érkezett szüleivel az egész napos rendezvényre. Felpróbálták a sisakot, mert pár év múlva már ők is versenyzőként szeretnének visszajönni.

A Levél Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 130 éve aktív, tavaly 10 káresethez vonultak ki. A helyiek mindenben számíthatnak a tagokra. A községben az egyesület tűzmegelőzési, tűzoltási, valamint polgári védelmi feladatokat lát el. Ezek mellett részt vesz szakmai összejöveteleken, versenyeken, gyakorlatokon, képzéseken is.Az 1889-es alapítás óta eltelt évtizedekről Kiss Béla polgármester beszélt a hétvégén megrendezett járás tűzoltó versenyen:- 30 éve volt utoljára tűzoltóverseny Levélen. Idén ünnepli megalakulásának 130. évfordulóját a Levél Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete. Bár már korábbi forrásokból is tudjuk, hogy a testület megalakulása előtt is nagy hangsúlyt fektetett a község a tűzvédelmi munkára, hiszen már 1852-ben kocsifecskendőt vásároltak. Ez a muzeális eszköz jelenleg a Mosonmagyaróvári Parancsnokság múzeumában látható. Aminger János evangélikus tanító volt az egyesület első vezetője, aki mellé 40 lelkes önkéntes csatlakozott. A második világháború után 1946. június 16-án újjászerveződött a Levéli Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az első gépesített felszereléssel, egy 800-as kismotorfecskendővel 1947 nyarán gyarapodott az egyesület – foglalta össze a polgármester a verseny megnyitóján.Nagy Pál 1986-tól tagja az egyesületnek. A parancsnok a szervezet újkori történetéről beszélt lapunknak:- 2002 óta az egyesület hivatalos neve Levél Község Tűzoltó Egyesülete. II. kategóriás együttműködési megállapodással rendelkezik a felettes parancsnoksággal. Technikai felszereltségünk 2010 óta sokat gyarapodott, mind az eszközállománnyal, mind a felszereléssel.A sikeres pályázatoknak köszönhetően 2013-ban kibővült és újjáépült a tűzoltószertár épülete, amely így már alkalmassá vált a felszerelés megfelelő tárolása mellett az oktatások tartására is. 2015-ben 2,2 köbméter vizet szállító gyorsbeavatkozó gépjárművel gyarapodott az egyesület.A jubileum alkalmából szervezett egész napos járási önkéntes és létesítményi tűzoltó verseny zenés felvonulással kezdődött a tűzoltószertár elől. Majd versennyel folytatódott a helyi sportpályán, ahol 41 csapat 22 községből mérte össze tudását akadálypályán és kismotorfecskendős versenyszámban. Szlovákiából Ekecs és Szenc, Ausztriából Jois településekről is érkeztek a rendezvényre.A legújabb és legmodernebb 300 literes gyorsbeavatkozó gépjárművet is bemutattak a Pannonhalmi Önkéntes Tűzoltók.A versenyt végül Lipót férfi csapata nyerte, akik 42,12-es idővel a legjobban teljesítettek a kismotorfecskendős versenyszámban.