Ingyen látott el rászoruló gyermekeket egy fogorvos Mosonmagyaróváron

Labdákat várnak



Az akció első állomásaként a pénteki MKC–ETO kézilabdameccsre kérik a szurkolókat, hozzanak magukkal egy labdát (tenisztől a focilabdáig lehet bármilyen). A mérkőzés szünetében dobhatják majd azokat a pályára.

Gyerekzsivajtól volt hangos a napokban dr. Frank Kannmann fogászati rendelője a Kert utcában. A Példa egyesület tagjaként felajánlotta, hogy tíz gyermeket fogad ingyenesen. A civil szervezet a Mosonmagyaróvári Tanoda vezetőjét, Nagy Sándort kérte fel arra, hogy a Családok Átmeneti Otthonában élő, tanodás gyermekeket a szűrővizsgálatra eljuttassa. Öt kisebb, 8–10 éves és öt 12–14 éves gyerkőc látogatott a mosonmagyaróvári rendelőbe. Két kamasz lány nagyon izgult, hogy mi vár rájuk odabent, s mikor megtudták, hogy a fúró is előkerült, be sem akartak menni. Ám dr. Frank Kannmann végtelen türelemmel, sokéves tapasztalatával és profizmusával gondoskodott róla, hogy jó élménnyel szálljanak ki a székéből. Mindenkit megajándékozott egy kis játékszettel, amibe fogorvosi csipeszeket, tükröt csomagoltak.– Örömmel tapasztaltam, hogy a gyermekeknek átlagosan jó a fogazatuk. Meg is dicsértem azokat, akik rendszeresen mossák a fogukat. Tömtünk, húztunk és fogakat tisztítottunk. Három gyermeket meg mindenképpen visszavárok további kezelésekre – számolt be a német fogorvos, aki 2000-ben nyitotta rendelőjét a Lajta-parti városban. Mint mesélte, a legnagyobb élmény volt számára, amikor egy kicsi lány a kontroll végén egy hatalmas öleléssel köszönte meg, hogy szuri és fájdalom nélkül kezelték fogacskáit. Dr. Frank Kannmannhoz egyébként is közel áll a segítségnyújtás. Korábban évekig járt kollégáival Brazíliába, a német–brazil társaság tagjaként főként utcagyermekek egészségügyi ellátását vállalva. Egy kis kórházat is építettek erre a célra.– Dr. Frank Kannmann nagyon készségesen, kedvesen fogadta a gyermekeket. Példaként is kiemelném őt. Nagyon szépen köszönjük ezt a felajánlást, ilyen lehetőséget még nem kínáltak fel a tanodának. Volt olyan gyermek, aki még sohasem járt fogorvosnál s a szülőket is motiválni kellett – vélekedett Nagy Sándor.A Mosonmagyaróvári térségből az év emberének választott Deé Rita, a Példa egyesület elnöke hangsúlyozta: várhatóan márciusban folytatják a fogászati szűrővizsgálatokat. A civil szervezet idén hagyományos tevékenysége mellett a gyermekek egészségfejlesztését, egészséges életmódra nevelését tűzte zászlajára. „Dobj egy labdát!" címmel hirdetnek új akciót, melynek célja, hogy lehetőleg minden térségi bölcsődét, óvodát és iskolát sporteszközökkel tudjanak megajándékozni.