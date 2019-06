Idén is a Vogalongán eveztek

A farsangi karnevál mellett a Festa della Sensa – „Velence és a tenger házassága", valamint a Vogalonga „hosszú sor" vízi karnevál a második leglátogatottabb esemény a vízi városban. A Vogalonga evezős­versenyre bárki, bármilyen méretű és típusú csónakkal vagy hajóval, valamint tetszés szerinti számú evezőssel benevezhet.

Levél község evezősei évek óta rendszeres résztvevői a mosonmagyaróvári Voluta fesztiválnak és „nagybácsijának", a velencei Vogalonga vízi karneválnak. Idén is 20-an szálltak közösen egy sárkányhajóba június 9-én, hogy megtegyék a 30 kilométeres távot az olasz város tengervizén. Az Altenburg csapattal közösen indultak útnak két hajóval. Gyerekek és felnőttek eveztek együtt a vízi karneválon. Csapatépítő jelleggel mennek és szívvel-lélekkel eveznek.



– Valójában 36 kilométer volt a táv, mert a kiindulóponttól a felvonulás útvonalához is ki kellett evezni és vissza. Több mint 2000 hajóval vettek részt idén a fesztiválon. Mi az Altenburg csapattal közösen szálltunk be egy-egy sárkányhajóba, hogy a tengervízen evezzünk a színes, karneváli vízi felvonuláson. Már két hónappal korábban leadtuk a jelentkezést, ugyanis hamar elfogynak a helyek, mert csak meghatározott számú vízi „járművet" engednek a velencei csatornákba és a várost körül­ölelő tengervízre. Először vettem részt ezen a felvonuláson. Nagyon tetszett. Más élmény sós, hullámzó tengervízen evezni – mondta el lapunknak Krajcsirik János, a levéli csapat egyik evezőse.



– Kilenc éve evezek és a harmadik Vogalonga-élményem volt idén. Minden évben ugyanolyan és egy kicsit mégis más. Nem kis távról van szó és tengervízen más technikával kell evezni. Remek szórakozás volt a színes és feldíszített hajók között haladni. Több mint 7000 ember evez ilyenkor a csónakokkal. Habár a 30 kilométeres táv nem kevés, ez a csónaktúra az együttlétről és a színpompás szórakozásról szól. Ez nem egy olyan verseny, ami tétre megy – fogalmazta meg élményeit Jankech Nina az Altenburg csapatból.



Idén 45. alkalommal rendezték meg a Vogalongát. A hajók délelőtt 9 órakor indultak el és az ötórás evezés után a Canal Grandén keresztül a Basilica della Salutén értek célba. A családtagok pedig a Zatteréről láthatták a legjobban a csónak- és hajóözön színpompáját.



A városnak igazán különleges kapcsolata van a tengerrel és a vízzel, minden évben megünneplik a „Velence és a tenger házasságát" (Festa della Sensa). A Velencei Köztársaság kezdete óta, a hetedik századtól tart ez a hagyomány. Ekkor szokás szerint a mindenkori dózse (ma a polgármester) Velence és a tenger egybekelésének jelképéül a Lídónál egy arany jegygyűrűt hajított az Adriai-tengerbe.



Ugyanehhez a szokáshoz kapcsolódik a „hosszú sor" Vogalonga evezősverseny is, amire bárki, bármilyen méretű és típusú csónakkal vagy hajóval, valamint tetszés szerinti számú evezőssel benevezhet. A 45 éve megrendezésre kerülő fesztiválon általában mintegy 2000 feldíszített csónak szeli Velence tengervizét. Nem is a versenyről, hanem inkább egy vidám vízi felvonulásról szól a program.