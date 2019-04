Hódít a baseball és indul a softball Jánossomorján

Szinte mindennap használják a baseballpályát Jánossomorján, aminek karbantartása sok munkát igényel.

Negyven csapat játssza idehaza az USA-ból származó sportot. – Megkezdődtek a kinti edzések – tudtuk meg Fekete Balázstól, aki testvérével, Csabával már 22 éve rajongója a sportnak. A Jánossomorja Rascalsnak 40 igazolt játékosa van és már 1997-től működik az egyesület.– Megpályáztuk a Duna Kupa megrendezését a szövetségnél, ami május 1-jén lesz. Magyar, Szlovák és Ausztria felnőttválogatottjai vesznek részt a tornán – mondta el lapunknak a Rascals vezetője. Minden évben szerveznek családi napot és bemutatókat is tartanak az iskolásoknak.– Az idei évben új csapatot indítunk a softballszakágban, ami a baseball női változata. A lányok 14 éves korig játszhatnak közösen a fiúkkal, ezért időszerűvé vált az új csapat létrehozása, mivel sok a lány az egyesületnél és szeretnénk, ha a sport tovább kísérné az életüket. A lányok többsége első osztályos korában kezdte a baseballt. Úgy gondolom, szépen helyt fogunk állni softballban is – fogalmazott Fekete Balázs. Hozzátette: ebben a játékban a labda nagyobb, a pálya kisebb, az ütők kicsit más formájúak és az adogató (dobó) technikája más.– A baseball egy igazi helyi márka. Amellett, hogy több korosztályos csapatot is kiállítanak, válogatott játékosokat is adnak és viszik városunk hírnevét – fogalmazott Lőrincz György polgármester.Anyagi forrásokat tekintve: a legnagyobb támogatónk az önkormányzat, ezenkívül egy-egy szponzoráció, valamint támogatás a szülőktől, segítőktől a pálya szépítésében, fenntartásában – fogalmazott az edző.A baseballpálya több mint egy hektár zöldterületét ők gondozzák, ami heti 10–11 óra munkával jár. Május 1-jére megújul a pálya drótkerítésének egy része – tudtuk meg az edzőtől. Hozzátette: szükség lenne még 24 tonna sportsalakra, jelzőbójákra, mobil védőhálóra, valamint anyagköltségekkel is számolnunk kell, mert egy felnőtt meccs alatt közel egy tucat labda használódik el, aminek darabja 1500 forint – foglalta össze az edző.A szezon az elmúlt hétvégén kezdődött, minden hétvégén lesz mérkőzés – zárta szavait Fekete Balázs.