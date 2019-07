Hiánypótló könyv készült Dunasziget történetéről

A kiadvány ismertetőjében olvasható, hogy a szigeteken élő emberek története a XVIII. század végén kezdődött a Duna bal partján. Ma már a mosonmagyaróvári régióhoz tartozó települések egy évszázad alatt teremtették meg az élet feltételeit a területen.



Doborgazszigetet 1937-ben csatolták Sérfenyőszigethez, majd 1969-ben Cikolasziget és Sérfenyősziget is egyesült Dunasziget néven. A könyv nagyobb rálátást enged a három falu kulturális és civil szervezeteinek történetébe és az egyház és a falu kiválóságainak életébe. A közel kétszázötven oldalas kiadványt több száz képpel illusztrálták, névjegyzék és függelék is tartozik hozzá. Mindenkit felsorolnak, aki a könyvben szerepel, valamint az iskolai és óvodai dolgozók teljes névsora olvasható. Érdekességként még egy sérfenyőszigeti lakodalom vőfélykönyve is része a kötetnek.



Az önkormányzat megbízásából készült kiadványt a falunapon mutatták be. Cseh Benjámin polgármester elmondta, hogy hiánypótló kiadvány született, ami egybefoglalja Dunasziget történetét a kezdetektől 2018-ig.

– Könyvtárak, levéltárak, múzeumok forrásait felhasználva másfél-két éves gyűjtőmunka eredménye a kötet – mondta el Szentkuti Károly, a kötet szerzője.