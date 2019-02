Helytörténeti értékűek a Zsidanits-portrék

Székely Zoltán elmondta lapunknak, hogy a két portré már a múzeum gyűjteményében van.

– A Zsidanits Istvánt és feleségét ábrázoló két portrén nem látható a festő monogramja. Vélhetően már többször átfestették őket, ezért nehéz megmondani, hogy az eredeti festékrétegen szerepel-e felirat vagy sem. Akkoriban a városi portréfestők megrendelésre készítettek ilyen képeket. Kevésbé ismert a nevük és a portréknak fontosabb a történeti, családtörténeti, dokumentatív értéke, mint a művészeti minősége. Az 1700-as évek elején festett képek a nemesi ősgalériák stílusában fogantak, mint például a herceg Esterházy vagy a gróf Cziráky család portréi. Festőik elsősorban a modell társadalmi rangját akarták bemutatni és nem a személyiséget kifejezni – fogalmazott érdeklődésünkre a múzeum igazgatója.Székely Zoltán azt is elmondta, hogy mindkét portré az államosításig az általuk alapított piarista iskola falát díszítette, majd az államosítás idején nyomuk veszett. A ’90-es években felbukkantak, akkor már magántulajdonban voltak. December óta pedig már a múzeum gyűjteményének részét képezik. A képeket erősen megviselte az elmúlt 200 év és ma restaurálásra várnak. A Zsidanits-portrékkal a múzeum gyűjteménye immár két XVIII. századi óvári illetőségű képpel bővült. Ez azért is fontos, mert ebből az időszakból eddig nem ismertünk Moson megyei nemesi arcképeket. Márpedig Zsidanits István igazán fontos személyiség, aki szép karriert futott be, mosoni rezidenciája, a későbbi Korona Fogadó, ma is áll és vagyonát a köz javára fordította az iskola alapításával – zárta szavait Székely Zoltán.