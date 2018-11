Helyben komposztálja a növényi hulladékot a Nolato Mosonmagyaróváron - fotók

A szerves hulladékok helyben történő komposzttá alakításával és újrahasznosításával a cég költségkímélő megoldással óvja és védi környezetét: a szerves hulladékokból – elsősorban a lekaszált fűből és az összegyűjtött gallyakból és falevelekből - a költséges elszállítás és ártalmatlanítás helyett környezetbarát és hatékony technológiával helyben állítanak elő vegyszermentes, egészséges táptalajt, amit a Nolato telephely növényeinek táplálására, gondozására használnak fel.A Nolato Magyarország pozitívan fogadta Pásztor József, mosonmagyaróvári feltaláló megkeresését és a gyors komposztálásra felajánlott Compastor technológiát, így a Nolato telephelyén az év eleje óta gyűjtik a szerves hulladékot, melynek beoltására november végén került sor.A környezettudatos gazdálkodás az egész Nolato Cégcsoportra jellemző, ennek megfelelően gondolkodunk és dolgozunk a Nolato Magyarország Kft-nél is – mondta el Szép Károly Flow menedzser, aki a komposztálási projektet kézben tartja a Nolatonál. A Nolato környezettudatossága már eddig is több módon megnyilvánult a mosonmagyaróvári cégnél. Az elektromos hálózatból érkező általánosan használt áram helyett drágább, de 100 százalékban zöld (alternatív, környezetkímélő módon előállított) villamos energiát használnak fel a működésükhöz. Az elavult világítást lecserélték a környezetbarát, kevesebb energiát használó led világításra. A gyártási technológiához használt hűtő berendezéseknél pedig előnyben részesítik azokat a modern hűtő berendezéseket, amelyek télen a hideg külső levegőt is felhasználják a hűtéshez, így a hagyományos eszközökhöz képest mintegy 25 %-os energia megtakarítást érnek el.A Compastor komposztáló technológiát kínáló cég februárban keresett meg bennünket azzal az ötlettel, hogy a telephelyünkön keletkező szerves hulladékot helyben hasznosítsuk. Mivel érdeklődünk a környezetbarát megoldások iránt, nem volt kérdés, hogy belevágunk – mondta el Szép Károly.Az elhatározást tett is követte: a Nolato mosonmagyaróvári telephelyén ettől kezdve egy helyre gyűjtötték a lekaszált füvet, a gallyakat, majd ősszel a lehulló faleveleket. A természetes szerves hulladékból mostanra gyűlt össze elegendő mennyiség ahhoz, hogy a Compastor technológiának megfelelően beoltsák az összegyűjtött hulladékot, hogy abból pár hónap leforgása alatt értékes növényi tápanyag, komposzt képződjön. Ha a technológia beválik – és miért ne válna be -, akkor a tervek szerint a Nolatonál a jövőben az étkezdében keletkező élelmiszer hulladékot (élelmiszert, gyümölcsmaradékot, sőt szalvétát is) a komposztálóban fogják hasznosítani. Szép Károly szerint a technológia alkalmazása nagy segítség a dolgozók szemléletformálásában, a környezettudatos gondolkodásmód terjesztésében is.A Compastor technológia egy olyan zöld technológia, amely egy speciálisan történő komposztálással olcsón, gyorsan, hatékonyan és eredményesen dolgozza fel a lakosságnál, az intézményeknél és a cégeknél keletkező zöld és szerves hulladékokat. Bármilyen szerves hulladék feldolgozható ilyen módon, keletkezzen az a környezetben, a telephelyen, a konyhán, vagy a dolgozók által szelektíven gyűjtött zöld és szerves hulladékokból – mondta el Pásztor József feltaláló, a Compastor technológia tulajdonosa.A Compastor technológia költségkímélő, mert nincs szállítási és hulladék díj, valamint a telephely növényeinek gondozásához a parkosítás során, vagy a virágládákba ültetett növények esetében nem kell virágföldekre költeni, hiszen a komposztot helyben állítják elő. Az eljárás tökéletesen megfelel a környezetvédelmi és újrahasznosítási szempontnak: a helyben keletkezett hulladékot helyben, helyi munkaerővel dolgozzák fel és így helyben felhasznált értékes termőföldet állítanak elő.