Héderváron keresik a pénzt a kastély felújítására

Többször beszámoltunk már a hédervári kastély és parkja állapotáról. A falu kultikus épülete régóta várja a felújítást, ám egyelőre csak előjelei vannak annak, hogy mindez megvalósulhat.



Az egykori magyar miniszterelnök, horvát bán Khuen-Héderváry Károly kastélya története során iparművészek, írók, költők és zeneszerzők alkotóházaként és kastélyszállóként működött, majd a MANK tulajdonába került. A kormány tavaly októberben 66,5 millió forint kincstári pénzt szavazott meg a kastély és környezete felújítási munkáinak előkészítésére, amely decemberben zárulhat.



A MANK kommunikációs igazgatójától, Takács Erzsébettől megtudtuk: – Eddig is kerestük annak lehetőségét, hogy többletforrás segítségével a tervezésnek megfelelően elindíthassuk a jövőben a kastély felújítását. Sőt, a MANK saját forrásából, mintegy 55,7 millió forintból hárítja el az élet- és balesetveszélyt. A kastéllyal kapcsolatban jelenleg két munkálat zajlik. Egyrészt a Kasznár-ház bontása, valamint a főépületben az élet- és balesetveszély elhárítása. Ezek decemberben befejeződnek. A épületben eddig kijavítottuk a tetőt és az ereszcsatornát, kitisztítottuk a víz- és csatornahálózatot, valamint fagymentesítettük azt. Javítottuk a nyílászárókat, a betört üvegeket, megszüntettük a beázásokat, ideiglenesen világítást alakítottunk ki, érintésvédelmi vizsgálatot végeztünk, valamint megszüntettük a korszerűtlen, rossz helyen lévő kazánházat. A kastélykert baleset-mentesítése, a kidőlt fák és az elhalt növényzet eltávolítása pedig most is zajlik. A munkálatok másik része az előkészítési és tervezői folyamat. Erről folynak a szakértői és hatósági egyeztetések.



A tervezés szintén most decemberben zárul majd le.