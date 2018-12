Hárommillió forintból nyílt meg a Cisco-szaklabor a Bolyai-iskolában

Átadták a Cisco-szaklabort a mosonmagyaróvári Bolyai-iskolában.

A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum támogatásával, s az SMR hozzájárulásával egy speciális szaklabor nyílt a napokban a Győri Szolgáltatási SZC Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskolája, Informatikai és Közgazdasági Szakgimnáziumában.A Bolyaiban népszerű a mérlegképes könyvelői képzés, a Hallerban pedig a vendéglátós-szakképzés.– A fejlődés egy mérföldkövéhez értünk. A világméretű eLearning-programhoz, a Cisco Hálózati Akadémiához csatlakozik az iskola az ország több oktatási intézményéhez hasonlóan. Örömmel mondhatom, hogy a megyében Mosonmagyaróvár vonzáskörzetében egyedül itt fogják a programot oktatni a kiváló szakemberek. Győrben aJedlik szakgimnáziuma ad otthont az akadémiának – emelte ki Andrássy Katalin, a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum főigazgatója az átadón.A térség legnagyobb munkáltatójával, az SMR-rel is régóta együttműködik az iskola. Számos közös projekt mellett a cég diákmunkásokat is fogad az oktatási intézményből.Bernáth Rita, a Bolyai intézményvezetője arról beszélt, hogy a labor megvalósításában a diákjaik is részt vettek. Azt kívánta, hogy a fiatalok itt olyan tudást tudjanak szerezni, amit az elhelyezkedésük során kamatoztatni tudnak.A vállalati szférára szakosodott Cisco képzési rendszert is kidolgozott. Ludván Gábor és Dezső Hajnalka akadémiai tanárokként segítenek a bolyais diákoknak elmélyülni a hálózatépítés rejtelmeiben.– A rendszergazdaképzésben folyamatosan az új után kell menni, nincs megállás. A diákjaink itt megszerzik az alapokat, azonban az iskolapadból kikerülve is naprakésznek kell lenniük – hangsúlyozta Ludván Gábor.Andrássy Katalin a Kisalföld érdeklődésére azt részletezte, hogy a centrumhoz tartozó tizenegy intézményben külső és belső felújításokat is végeztek több millió forint értékben. Fejlesztették a szakképzésben a szaktantermeket eszközökkel, a számítógépparkot is újították.– Megújult környezetbe szívesebben jönnek a fiatalok. A célunk megmutatni, hogy a szakképző iskoláknál is van jövő, továbbá minél több diákot vonzani és itt tartani. A felnőttoktatásra is hangsúlyt fektetünk. Például a Bolyaiban népszerű a mérlegképes könyvelői képzés, a Hallerban pedig a vendéglátós-szakképzés – fűzte hozzá a főigazgató.