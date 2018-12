Háromezer adag étel fő az új központi konyhában Mosonmagyaróváron

Az átadón ízelítőt nyújtottak abból, hogy különleges ételek elkészítésére is alkalmas a korszerűsített konyha.

Nem kevés pénzt fordítottunk arra, hogy ilyen látványos legyen – hangsúlyozta Árvay István polgármester az új központi konyha átadóján. Az Intézményműködtető és Gazdasági Szervezet üzemeltetésében naponta háromezer adag ételt főznek itt meg a helyi óvodáknak és iskoláknak.A városvezető szerint a céljuk egyértelmű: a közétkeztetés alacsony színvonalú létesítményeinek, technológiájának javítása. Ehhez a korábbi intézményi főzőkonyhákat vonták össze. Jelenleg a mosonmagyaróvári óvodásoknak és iskolásoknak, illetve az igénylő felnőtteknek készül itt étel. A bölcsődéknek továbbra is külön főznek.Az épületet kívülről is szigetelik, illetve az előtérben is lesznek munkálatok.Az első ütemben ötvenmillió forintos pályázati pénz és saját forrás felhasználásával a konyhai részt fejezték be, ahol a legkorszerűbb technológiával dolgoznak a munkatársak. Az energiatakarékosságot s a minőséget szem előtt tartva a legmodernebb eszközöket szerezték be. A nyolc évig a Parlament konyhafőnökeként tevékenykedő Pásztor Krisztián sztárséf ízelítőt nyújtott az átadón abból, hogy milyen ételek készülhetnek itt el.Ugyanis a helyi önkormányzat azt tervezi, hogy a központi konyha ne csak a közétkeztetési funkciókat lássa el a későbbiekben. Ezért az összességében több mint háromszázmillió forintos beruházás során az étteremrész is megszépül. A jelenlegi tisztasági festésen túl hamarosan álmennyezetet kap a terem, a padlózatát és nyílászáróit cserélik. Az épületet kívülről is szigetelik, illetve az előtérben is lesznek munkálatok.– A lényeg, hogy az étlap is újuljon meg. A la carte étlap is legyen az étteremben, mely ki tudja szolgálni az aréna programjait, de további rendezvényeket, akár esküvőket is – fűzte hozzá a polgármester.