Három országban is keresik az Oroszvárról eltűnt 39 éves anyukát - fotó

Még január 19-én tűnt el egy háromgyerekes anya Oroszvárról (Rusovce). A 39 éves asszony 175 centiméter magas, karcsú, barna hajú, zöldesbarna szemű.



A fiatalasszony két iker fiú és egy négy hónapos kislány anyukája, szülése után gyógyszert is szedett – tudtuk meg az Ondejkova család egyik segítőjétől.



A hozzátartozók kérik, hogyha valaki felismeri és a tartózkodási helyéről érdemleges információval rendelkezik, jelentkezzen a legközelebbi rendőrkapitányságon (tel.: 112).



A család segítője megkeresésünkre elmondta: „Eltűnése napján még délután 3 órakor otthon volt az udvaron, férje látta az ablakból, amikor elindult fiaikért az óvodába. Mikor visszaért, az anyuka már nem volt otthon. Senki nem látta, merre mehetett. Az eltűnését azonnal bejelentették a rendőrségen."

Mivel az eltűnt oroszvári lakos, és a falu közvetlenül a hármas határon fekszik, így a szomszédos országokban is keresik az eltűnt édesanyát. Rajkán is kihelyeztek erről röplapokat és a magyar rendőrséget is értesítették. Ugyanígy tettek az osztrák oldalon is.