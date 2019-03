Három nap alatt a harmadik baleset Hegyeshalomnál az Y-elágazónál + fotók - Olvasónk észrevétele

Balesetek halmozódnak egymás után a hegyeshalmi " Y elágazásban"!



Három nap alatt a harmadik baleset történt, már a híres hegyeshalmi Y elágazásban. Azért történnek a balesetek, mert a az M1-es M15-re való kihajtóját lezárták az M15 út fejlesztése érdekében. Ezzel nem is lenne még gond, de az elterelt kamionos és autós forgalom miatt a Hegyeshalomból Mosonmagyaróvár irányába közlekedés erősen akadályozza az elterelt autó- és kamion forgalom, melyet semmilyen tábla és ideglenes forgalmi lámpa nem szabályoz. A feltorlódó kocsi- és kamion sor nem akarja beengedni a kikanyarodó autókat ezáltal Hegyeshalom belterülete felé is feltorlódik az autósor.



"Agresszívabban kell közlekedni és dudálni kell" - hangozott el egy vélemény. Mint láthatjuk, ez a megoldás nem vált be. Kérdezem én, meddig fogunk várni? Amíg nem lesz egy halálos áldozat? Vagy tömeges karambol, aminek következtében többen is meghalnak, ne adja isten gyerekek is? Akkor majd fogunk gondolkozni és utólag majd ráhúzzuk valakire a vizes lepedőt, hogy ő hibázott? Nem lehetne ezt megelőzni és valahogy szabályozni a forgalmat, hogy mindenki tudjon kulturált körülmények között haladni a maga dolgára?

Köszönettel: Egy hegyeshalmi lakos.

Baleset történt az 1-es főút 171-es kilométerszelvényében, Hegyeshalomnál az “Y" elágazónál csütörtök reggel - közölte a Facebook-on a Mosonmagyaróvári baleseti információk Elsődleges információk szerint 2 személygépkocsi ütközött.Olvasónk a csütörtöki, harmadik baleset után, leírta véleményét