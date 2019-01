Három ételdoboz várja az éhezőket Mosonmagyaróváron

Szabó Miklós mutatja az újonnan kihelyezett ételdobozok egyikét a Lotz Károly utcában.

A 23 éve alakult Mosonmagyaróvári Polgári Kerekasztal Egyesület (MPKE) nemrég ételdobozokat helyezett ki a Lotz Károly utcában, a hospice-háznál és a Családok Átmeneti Otthonánál a Barátság utcában. Mindkettő jól hozzáférhető helyen van. Ezekből az „enni adok – enni kapok" dobozokból bárki elviheti és elfogyaszthatja az ételt.Szabó Miklós, az MPKE elnöke elmondta: – A tudnivalókat kiírtuk a dobozokra. Csak friss, fogyasztható élelmiszert helyezzünk oda, ami lehetőleg nem igényel hűtést.A szekrényen az a kérés is olvasható, hogy akik kivesznek belőle, csak annyit vigyenek magukkal, amennyit azonnal el tudnak fogyasztani. Továbbá kérik, hogy az ételdoboz tisztaságára is ügyeljenek a használók.Szabó Miklós megköszönte minden közreműködőnek a dobozok elkészítéséhez és kihelyezéséhez nyújtott segítséget. Az ételszekrények karbantartásáról, felügyeletéről a Mosonmagyaróvári Polgári Kerekasztal Egyesület tagjai gondoskodnak. Mellettük önkéntesek is vállalták a felügyeletet.Szabó Miklós hozzáfűzte:– Reméljük, hogy ez a három városi doboz elegendő lehet a rászorulóknak. Akik étellel is támogatni tudják ezt a szándékot, főleg a téli nehéz időszakban rendszeresen keressék fel az ételszekrényeket.