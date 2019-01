Hamarosan orvos is lesz Püskin

Makai Jenő polgármester a felújított orvosi rendelő előtt.

– A falu határában közművesített ipari szolgáltatóterületet alakítottunk ki. A négy parcellából egy már gazdára talált – tájékoztatott Makai Jenő polgármester. Hozzátette, az a céljuk, hogy helyet kínáljanak a betelepülő cégeknek, másrészt a már itt működőket itt is tudják tartani.– 59 építési telek van még a községben az újonnan kialakított, magántulajdonú Rózsa lakóparkban. Bízunk benne, hogy ez idővel beépül és új lakosokat köszönthetünk a faluban. Ennek ösztönzésére 300 ezer forint vissza nem térítendő támogatást adunk. Ha gyermek születik, 50 ezer, s ha óvodába lép, újabb 50 ezer forinttal járulunk hozzá a család költségeihez. Tavaly 10 apróság született nálunk. Eddig nem nagyon változott a lélekszámunk. Reméljük, hogy hamarosan gyarapodni fogunk – fogalmazott a polgármester.Tavaly Püskin elkészült még a Petőfi utcában egy járda, felújították az orvosi rendelőt és az orvoslakást, amire még tavasszal napelem is kerül. Jó hír, hogy márciustól ismét lesz háziorvosa a falunak. 2018-ban pályázatból a sportöltöző tetejére is szerelnek egy ugyanilyen rendszert. Hédervárral közösen egy gépbeszerzési pályázaton traktort, grédert, hidraulikus cserjezúzót, fadaráló gépet és egy tolólapot is beszereztek.– Idén, várhatóan a tavalyi mértékű büdzsénkből és pályázatból, felújítunk egy utcát. Tervezzük a védőnői szolgálatnál a gázfűtés kiépítését. Folytatjuk a falu szépítését, egy parkot szeretnénk a község központjában. A Modern Falu Programban látunk lehetőséget egy járda építésére. Számítunk rá, hogy a falun átvezető állami közutat végre tényleg felújítják – ismertette Makai Jenő.