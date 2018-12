Gyógyszertár nyílt a mosonmagyaróvári Karolina Kórházban

Dr. Bertalan István, dr. Császári Viktória, dr. Bertalan Ádám és Kormos Tímea a kórházi gyógyszertárban.

A mosonmagyaróvári kórházban 2009 nyarától néhány évig már működött közforgalmú gyógyszertár. Akkor azt egy külsős cég üzemeltette. Most a likviditás javítására irányuló egyik első lépésként újból nyílt itt patika, az azonban már az intézmény működtetésében.– A korábbi szerződés szerint a gyógyszertár működése nem hozta meg az intézmény számára a kívánt eredményeket, ezért azt a vezetés megszüntette. Az új menedzsment, látva azokat a kórházakat, ahol a patikát maguk működtetik pozitív eredménnyel, a saját üzemeltetés mellett döntött. Ezt indokolja a folyamatosan növekvő lakosságszám, a kórház betegforgalma és a dolgozóink igényei is – részletezte dr. Bertalan István főigazgató főorvos.Október közepére minden szükséges engedélyt beszereztek és megkezdődhetett a próbaüzem. Új helyen, a rendelőintézet első szintjén, a kartonozó mellett alakították ki a patikát. Itt a legnagyobb a betegforgalom.– Alapvetően minden készítmény elérhető nálunk, amit a rendelőintézetben receptre felírhatnak. Olyan készítményeket is előállítunk, amelyek más közforgalmú patikában nem érhetőek el, gyári és egyedi készítmények is vásárolhatók – tudtuk meg dr. Bertalan Ádám főgyógyszerésztől és dr. Császári Viktória szakgyógyszerésztől.