Gyermekpornográf képekkel bukott le egy mosonmagyaróvári férfi

Újabb bűncselekményt követett el az a mosonmagyaróvári férfi, akit több gyermekpornográf kép miatt ítéltek el. Több ezer felvételről van szó, amelyeken hat-nyolc éves gyerekek szerepelnek. A férfi elismerte bűnösségét.



A bíróság bűnösnek mondta ki a 31 éves férfit és 1 év 2 hónap börtönbüntetést szabtak ki rá. Ezt 4 év próbaidőre felfüggesztették. Emellett pártfogó felügyelet alá helyezték.



Az esetről a sajtóközleményben leírtak alapján kiderül, hogy 2017-től kezdődően több mint 2000 olyan fényképet szerzett meg és tárolt számítógépén, telefonján és e-mail fiókjában, amely a gyermekeket súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázolja.



A férfit hasonló esetben már korábban is elítélte a bíróság 2014-ben, akkor 6 hónap, másfél évre felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki rá. A Főügyészség szóvivője lapunknak azt is elmondta, hogy a próbaidő letelte után elkövetett bűncselekményről van szó a második esetben, nem próbaidő hatálya alatti elkövetésről.



Dr. Gál Katalin a Győr- Moson-Sopron megyei Főügyészség szóvivője lapunknak elmondta: az ügyészség a bíróság döntése ellen ezért fellebbezést jelentett be, végrehajtandó szabadságvesztés érdekében.