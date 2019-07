Gyémántdíjas városmarketing

Pusztai Dóra és Árendás Anikó A minap a fővárosban szervezett 5. Országos Városmarketing Díj átadóünnepségén Lébény immár a nyolcadik gyémántdíját vehette át. A Magyar Marketing Szövetség megmérettetésén negyedszer indult a megye legifjabb városa. Ezúttal két kategóriában jeleskedtek. A belső kommunikációs megoldások és tartalom kategóriában „A polgármester felel" című magazinműsorral neveztek, a városfejlesztési projektek marketingprogramjai, kampányai kategóriában pedig a családbarát kisvárosi programmal indultak.

– Egy szakmai, független zsűri mond véleményt a benyújtott pályázatokról. Hogy idén negyedszer sikerült megszereznünk a két elismerést, azt is jelzi, hogy jó úton haladunk. A városmarketingben Pusztai Dóra kollégám munkáját emelném ki – hangsúlyozta érdeklődésünkre Kovács Gábor lébényi polgármester.



Mint elmondta, „A polgármester felel" című magazinműsor egy újszerű kezdeményezés. Ebben a településvezető a közelmúlt eseményeit és történéseit, megvalósításait foglalja össze, illetve előre is tekint, hogy mi várható a közeljövőben. Eddig két ilyen műsor készült, s nyár végére újabbat terveznek.



Az év elején meghirdetett családbarát program is rendkívül sikeresnek bizonyult.

– A jelenlegi legfrissebb védőnői adatok alapján idén negyvenegy újszülött várható a tavalyi harminccal szemben. Eddig havonta átlagosan két-három kisbabát és a családjukat köszöntöttük a százezer forintos támogatással és a számukra összeállított lébényi ajándékcsomaggal – osztotta meg örömét a településvezető.



A több mint háromezer-kétszázas lélekszámú kisváros lakossága évente tíz-tizenöttel nő. A helyi fiatalok mellett beköltözők is érkeznek és felújítanak régi ingatlanokat.



– Az idén átadott bölcsődébe várjuk a szomszédos településekről is a gyermekeket. Hogy őket fogadhassuk, lépéseket is tettünk egy mikrotérségi bölcsőde irányába. Ugyanis a két csoportunkban még van néhány szabad férőhelyünk. Közben döntés született arról is, hogy szeptembertől indul egy pluszcsoport a meglévő öt mellé az óvodánkban. Köszönhető ez annak, hogy megnőtt az óvodások száma is – részletezte Kovács Gábor. Hozzátette: az óvoda udvarának fejlesztésére pályázni kívánnak ötmillió forint értékben.

Új játékok és bútorok

Az ötezer lélekszám alatti települések számára kiírt Magyar Falu Program keretében mintegy hatmillió forintot nyert a lébényi önkormányzat udvari játékok beszerzésére. A helyi baba-mama klub új bútorzattal és eszközökkel gazdagodhat. Technikai fejlesztések is várhatóak.