Fokozódott a helyzet az M1-esen Hegyeshalomnál - már 14 km-es a kocsisor a határ előtt

Abdai lehajtótól Bécs irányába az M1 bedugult - írta Tudósítónk.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján szombaton és vasárnap a főbb tranzitútvonalakon a Nyugat-Európába visszatérő munkavállalók miatt a szokásosnál is nagyobb forgalomra és így telítettebb sávokra számíthatnak az arra közlekedők. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján szombaton és vasárnap a főbb tranzitútvonalakon a Nyugat-Európába visszatérő munkavállalók miatt a szokásosnál is nagyobb forgalomra és így telítettebb sávokra számíthatnak az arra közlekedők.

A megnövekedett forgalom miatt már 14 kilométeres a torlódás az M1-es autópályán, Hegyeshalom közelében; a határátkelő pontnál is lassúbb áthaladásra kell számítania a közlekedőknek - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság szombat este.A rendőrségi honlapon olvasható közleményben azt kérik, hogy az arra haladó autósok az Ausztriába történő határátlépéshez lehetőség szerint válasszák az 1-es főúton a kishatárt, vagy az M15-ös autóúton a rajkai, illetve a soproni, vagy a vámosszabadi határátlépési pontokat. Hegyeshalomnál már délelőtt is nagy volt a forgalom, fél 12-kor a rendőrség arról számolt be, hogy öt kilométeren torlódnak a járművek az M1-es autópályán.Az M5-ös - M0-s - M1-es útvonalon Ausztria felé az erős tranzitforgalom miatt szinte egész nap folyamatosan telített forgalmi sávokban lehet autózni. Az autópályákon mindkét irányban a nyílt pályán hóeltakarítást és alászórást végző gépek mögött lassú haladásra kell készülni, azokat előzni tilos és veszélyes!Az M1-es autópályán a biatorbágyi emelkedőn, később Tatabányánál, illetve Győr déli elkerülő szakaszán lassú még a forgalom.A megnövekedett forgalom miatt öt kilométeren torlódnak a járművek az M1-es autópályán a hegyeshalmi határátlépési pontnál Ausztria felé, és az 1-es úton is torlódás alakult ki - tájékoztatott a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szombaton.Tóth Gabriella elmondta, hogy az M1-esen a várakozási idő több mint egy óra, az 1-es úton pedig fél óra. Hozzátette, hogy napközben akár hosszabb torlódás is kialakulhat, ezért arra kérik a sofőröket, hogy lehetőség szerint válasszák a rajkai, a vámosszabadi vagy a soproni határátlépési pontokat, indulás előtt pedig tájékozódjanak a várható várakozási időkről a rendőrségAz M5-ös - M0-s - M1-es útvonalon Ausztria felé a nagyszámú, tranzitforgalomban nyugat felé autózók miatt folyamatosan telített forgalmi sávokban lehet autózni. Helyenként lelassul az előrejutás. Az autópályákon mindkét irányban a nyílt pályán hóeltakarítást és sózást végző gépek mögött lassú haladásra kell készülni, azokat előzni tilos és veszélyes! -az Útinform.Az M1-es autópályán az országhatár felé vezető oldalán a nagyszámú, tranzitforgalomban nyugat felé autózók miatt telítettek a sávok. Helyenként lelassul az előrejutás.Hegyeshalomnál az M1-es autópálya átkelőnél csaknem 2-3 km a feltorlódott kocsisor hossza, a várakozási idő több, mint fél óra Ausztria felé - írja az Útinform.Hegyeshalomnál az M1-es autópálya átkelőnél csaknem 2 km a feltorlódott kocsisor hossza, a várakozási idő 15-20 perc Ausztria felé.- Hegyeshalomnál az M1-es autópálya átkelőnél csaknem 5 km a feltorlódott kocsisor hossza, ami 50-55 perces araszolást eredményez Ausztria irányába.Az 1-es főúti átkelőnél is jelentős a torlódás, ott szintén araszolnak a járművek - írja az Útinform. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság kéri, hogy a gépjárművezetők fokozott odafigyeléssel közlekedjenek az autópálya érintett szakaszán, továbbá, hogy indulás előtt a rendőrség honlapjának határinfo oldalán tájékozódjanak a választott határátlépési pontoknál szükséges várakozási időkről!