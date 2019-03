Figyelem! Újabb terelésekre kell számítani az M15 autóút építésénél

Torlódások várhatók



A csomópont lezárása miatt, az M1 autópályán Budapest felől érkezők az M15 autóútra Rajka–országhatár irányba nem fognak tudni kihajtani. A közlekedőknek Hegyeshalom felé az M1 két kilométerrel későbbi 168. csomópontjában kell letérniük, hogy az 101. sz út, M15 Hegyeshalmi csomópontján keresztül tudjanak ismét felhajtani az M15 autóútra Rajka irányába. A terelőutat sárga táblák jelzik.



A 101. út végén, az M15 Hegyeshalmi csomópontjánál a terelt forgalomnak balra nagyívben kell fordulnia és elsőbbséget kell adni a Mosonmagyaróvár felől érkező forgalomnak. A szakaszon ezért torlódások várhatók.



60-as sebességkorlátozás



Az átterelt szakaszon is 1+1 sáv áll rendelkezésre, előzési tilalmat és 60km/h sebességkorlátozást vezetnek be. Az M15 autópálya 2×2 sávos fejlesztése projekt keretében 14,5 km hosszúságú szakasz készül. A meglévő bal pálya megújul és felépül mellé a hiányzó jobb pálya is. Az M15 autóút 6-9 km szelvényei között már elkészült a jobb pálya, ezért 2019. március 18-án erre terelik át a forgalmat, hogy a bal pálya felújítása megkezdhessen.



A kivitelezési munkálatokat az S+S M15 Konzorcium (Strabag Építő Kft., Strabag AG) végzi nettó 19.508.777.267 milliárd forint értékben. A beruházás uniós és hazai forrás felhasználásával, a CEF (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) támogatásával a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul meg. A tervezett befejezési határidő: 2020 tavasz.