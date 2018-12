Fényképeken és képeslapokon a régi Mosonmagyaróvár

Ez a folytatása a tavaly megjelent „Mosonmagyaróvár régi fényképeken és képeslapokon" című kötetnek. Ferencz Tibornak ez már az ötödik helytörténeti kiadványa, amik mindegyike nagy érdeklődésre tartott számot. Az előzőekhez hasonlóan a most megjelent kötet is hiánypótló és több évtized gyűjtő munkájának eredménye. Ferencz Tibor mint mondja: több ezer fotója van a városról az elmúlt évszázadból. A gyűjtemény alapját családi fotók szolgáltatták, majd barátoktól, ismerősöktől beszervezett képekkel gyarapodott a kollekció.A gyűjtés jelenleg is tart, ám Ferencz Tibor úgy gondolta, eddigi fotóinak legjobbnak vélt darabjait bemutatja a nagyközönségnek egy kötet formájában. „Mosonmagyaróvár régi fényképeken, képeslapokon I." című könyve másfél éve jelent meg, ám a fogadtatása olyan jó volt, hogy a szerző a folytatás mellett döntött. „Az első rész kedvező fogadtatása miatt döntöttem a folytatás mellett. Az új könyvet lapozgatva az egykori Moson, Magyaróvár és az 1939-től egyesített Mosonmagyaróvár utcái, terei, épületei láthatók korabeli képeslapokon és fényképeken. Egy-egy kép láttán mindenkiben felidéződik fiatalságának néhány emlékezetes pillanata." – mondja Ferencz Tibor.A könyv külön fejezetekben mutatja be Mosont, Magyaróvárt, majd az egyesített Mosonmagyaróvárt az 1900-as évek elejétől egészen a nyolcvanas évek végéig. Ferencz Tibor köszönetet mond mindazoknak, akik rendelkezésére bocsátották felvételeiket. Mint ahogy köszöni a támogatók segítségét is, akik nélkül nem jöhetett volna létre a kiadvány. A 600 példányban megjelent könyv megvásárolható a Huszár Gál Városi Könyvtárban (Erkel Ferenc utca 16.), a Pergamen Papírboltban (Kossuth Lajos utca 36.), Vecsey Tamás órásmesternél (Szent István király út 100.), Puci és Gábor papír-írószer üzletben (Ostermayer utca 4.), a Fehér Ló Közösségi Házban (Szent István király út 140.).Ezeken a helyeken korlátozott számban kaphatók még a korábban megjelent kötetek is. A szerző első könyvét – ami Mosonmagyaróvár vendéglátásának történetét mutatja be – a nagy érdeklődésre tekintettel szeptemberben újra kiadják százötven példányban. Emellett előkészület alatt áll a Mosonmagyaróvár kereskedelmének történetét bemutató kiadvány, ami várhatóan jövő tavasszal jelenik meg.