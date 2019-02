Február végéig látogatható az Anne Frank-ház vándorkiállítása Mosonmagyaróváron

Nyitvatartás

A diákcsoportok a látogatásra a 96/577-640-es telefonszámon tudnak bejelentkezni. Hétfőtől csütörtökig reggel 8 és este 8 óra között, pénteken reggel 8-tól délután 4-ig. Vasárnap este pedig 5 és 8 óra között látogatható a kiállítás. A 10 fősnél kisebb csoportoknak nem kell bejelentkezniük. A tárlat február végéig Mosonmagyaróváron tekinthető meg.

Az amszterdami Anne Frank-ház „Történelem a mának" című vándorkiállítása nyílt meg kedden a mosonmagyaróvári Gulyás Lajos Kollégiumban. Az Anne Frank-ház tárlata mellett helyet kapott itt a mosoni zsidóságra emlékező kamaratárlat is.A kiállítás az alkalomból született, hogy idén van Anne Frank születésének 90. évfordulója, másrészt január 27-én volt a holokauszt nemzetközi emléknapja. Továbbá a kollégium névadója, Gulyás Lajos református lelkész, 101 éve február 4-én született.– A háborút túlélő családfő, Otto Frank adatta ki lánya naplóját. A házban, ahol a náci megszállás alatt bujkálnia kellett a családnak, jött létre az az Anne Frank-ház, amit 1960-ban nyitottak meg a nyilvánosság előtt. Az érdeklődők száma pedig évről évre nő. Évente mintegy 1,2 millió látogatójuk van. Otto Frank a ház megnyitóján annyit mondott, hogy nem szeretné, ha ez a ház csupán egy múzeum lenne, sokkal inkább egy figyelmeztetés a múltból és egy reményteli misszió a jövőért – mondta el Serhal Diána tárlatvezető-tréner. Hozzátette: eddig már 90 országban mutatták be és több mint 14 millióan látták az Anne Frank-ház jelenleg Mosonmagyaróváron megtekinthető vándorkiállítását.A tárlat célja az is, hogy minél több emberhez eljusson a gyűjtemény, hiszen nem mindenki járhat Amszterdamban. A kiállítást fiataloknak hozták létre, hiszen egy tizenéves hangján szólal meg az eredeti napló is. Anne Frank történetén keresztül azt szeretnék bemutatni a fiatalabb generációnak, hogy mi vezetett a világháborúhoz és a holokauszthoz.Mivel a kiállítás és tárlatvezetés elsősorban gyerekeknek szól, elhagyták belőle a megrázó, sokkoló fotókat.