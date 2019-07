Evezd körbe Kimlét! kilencedszer

Jó úton halad Kimle, hogy kiérdemelje a sárkányhajózás fellegvára címet. A településen ugyanis már kilenc éve rendez hosszú távú sárkányhajóversenyeket a Kimlei Polgárőr Egyesület, és idén már hatodszor állhattak rajthoz csapatok a Kimlei Sárkányok Vízisport Egyesület által koordinált, országos szintű Szigetközi Sárkányhajó Sport és Gyermek Fesztiválon. Ennek oka a kiváló adottságokban keresendő. A Mosoni-Duna ugyanis hét kilométeres szakaszon öleli körbe a falut, így a sárkányhajó- egységek vízre szállnak az egyik utcában, majd hét kilométer után a falu közepén érnek célba. A csapatoknak kihívás ez a táv, így egyre népszerűbb a verseny. Idén már öt olyan csapat adta le jelentkezését, amely eddig még nem járt a településen.

A hét kilométeres táv mellett kétszáz méteren is összemérik gyorsaságukat a profi és amatőr csapatok.

– Örülünk az új jelentkezőknek, úgy tűnik, az évek alatt híre ment a versenyek jó hangulatának, a kimleiek határtalan vendégszeretetének – hangsúlyozza Nagy Kálmán, a Kimlei Polgárőr Egyesület elnöke. – Másrészt valóban nagy erőpróbát jelent a táv teljesítése a többségében amatőr csapatoknak, a sport szeretete által összeállt baráti társaságoknak, munkahelyi közösségeknek.

– Az előzményekhez hozzátartozik, hogy a település célként tűzte ki a folyó nagyobb kihasználását, sport- és szabadidős célú hasznosítását. Ehhez nyilván kellettek eszközök, kedvező infrastruktúra, kitartó munka és ami a legfontosabb, a sportot és falut szerető települési vezetők, akik mindenben támogatják a szervezőmunkát napjainkban is – folytatja az Evezd körbe Kimlét! rendezvény főszervezője.

Mint megtudtuk, már nagy erőkkel folynak az előkészületek az augusztus tizedikei programra: „Rengeteg tapasztalatot építettünk be az évek során, hogy még színvonalasabb legyen a versenyünk. Idén azonban egy újabb problémával nézünk szembe: a hét kilométeres futamok zökkenőmentes lebonyolítása több időt vesz igénybe, nagyobb a ráfordítás, a járulékos költség, így sajnos limitálnunk kell a részt vevő csapatok számát, hogy továbbra is beleférjünk az egy versenynapba. Szeretnénk lehetőséget teremteni minden visszatérő egységnek, de örömmel fogadjuk az újakat is. Amennyiben továbbra is ilyen nagy lesz az érdeklődés, fejlődnünk kell. Lehet, hogy a jövő évi jubileu­- mi, tizedik megmérettetés lesz a fordulópont. Ám addig is várunk mindenkit szeretettel, a jó versenyek mellé további programokat, koncerteket és finom ételeket kínálunk a sportolóknak és a kilátogatóknak egyaránt" – zárta gondolatait Nagy Kálmán.

A családias hangulatot a parton megrendezett főzőverseny is erősíti. Az esti zenés programok és tűzijáték éjfélig nyújt szórakozást a kilátogatóknak.