Eltűnt villanyszerelők: műhold-felvételekért kampányol Mácsik Zoltán családja

Minden követ megmozgat a több mint egy éve nyomtalanul eltűnt Mácsik Zoltán családja, hogy kiderüljön, pontosan mi történt a családfővel. A mosonmagyaróvári férfi családja sosem adja fel a reményt, s most az otthonukban beszéltek arról, szerintük hogyan lehetne felkutatni Zoltánt -

"A férjemről közel másfél év után nem tudunk semmit. Zoli élete és sorsa 2018. március 31-én 20-25 perc időintervallumban dőlt el. Nekünk pont ez hiányzik.



Tavaly nyáron indítványt nyújtottunk be annak vonatkozásában, hogy az időintervallum és a helyszín ismeretében megkapjuk a műholdas felvételeket. Ezzel kapcsolatban a mai napig semmilyen írásos választ vagy elutasító határozatot többszöri kérésünk ellenére sem kaptunk.



Érvelésünkben a szlovák újságíró gyilkosság példáját hoztuk fel, ahol a hatóság a NASA műholdas felvételek alapján tudta beazonosítani az elkövetőket és így oldotta meg az ügyet, mely alapján végül egy bűnözői hálózathoz is eljutottak. Véleményünk szerint a mi esetünkben sem zárható ez ki.



Ebből adódóan szeretnénk segítséget kérni a felsőbb szervektől, az igazságügyi minisztériumtól, a belügyminisztériumtól vagy akár a miniszterelnök úrtól, hiszen ők is családapák, mint ahogy az én férjem is az, hogy a műholdas felvételeket megkaphassa a nyomozó hatóság, amely alapján kiderül végre, hogy abban a 20-25 percben mit tettek, és mi történt a férjemmel.



Azt szeretnénk még kérni, hogy aki velünk együtt érez, illetve a többi eltűnt vagy eltüntetett ember sorsával, kérjük viseljen vagy tegyen ki valahova egy piros szalagot vagy masnit. Köszönjük!"

