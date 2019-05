Először rendeztek Szigetközi Cross Challenget Mosonmagyaróváron - 130 csapat rajtolt a Vártól - Fotók

– Miután elkészültünk a versenypálya kialakításával, mi is kipróbáltuk. Biztonságos és 1,5-2 óra alatt teljesíthető. A helyszín is alkalmas egy ilyen rendezvényhez. Szeretnénk jövőre is Mosonmagyaróváron megszervezni – mondta el lapunknak Süly Balint, a Szigetközi Cross Challenge egyik szervezője.– Az elmúlt években Rajkán volt a verseny. Idén költözünk először a városi terepre, a Szigetköz kapujába. Kiváló vízi adottságok vannak itt: a Vár-tó és a Malom-ági Lajta vizeit vettük birtokba. A futószakaszt, számos akadálypályával pedig a Wittmann Antal parkban rendezzük – foglalta össze Süly Balázs, a verseny egy további szervezője.Az előző években a csapatok evezéssel kezdtek és utána futottak. Idén fordult a kocka és 6 kilométer futás után kellett a nem éppen könnyű kenukat cipelni és evezni még 4 kilométert.Csapatverseny lévén együtt kell a tagoknak célba érni. Minden akadálynál instrukciókat kaptak a résztvevők, hogyan kell teljesíteni az adott szakaszt.Például a lépcsőkön csak egy lábon szabadott felszökdécselni, a szögesdrótok alatt pedig kötelezően kúszni-mászni. Aki nem a szabályoknak megfelelően teljesítette a feladatot, harminc fekvőtámasz büntetést kapott.A Gekkó csapat tagjai szerint jó hangulatú verseny volt és nagyon tetszett nekik a vizes szakasz: - Hidegebb vízre számítottam, a versen közben nem tűnt megterhelőnek a hőmérséklete.A Gazellák pedig nem csak a jó hangulat, hanem a jó társaság miatt jöttek el az idei rendezvényre. Hárman már visszatérő versenyzők, a negyedik csapattársukat pedig meggyőzték, hogy tartson velük idén.A 128-as Cross Challengers csapat tagjai pedig örülnének, ha visszakerülne a verseny az erdőbe és a beton helyett több terepfutás lenne. - Tényleg csapatversenyről van szó, mert a kenuval is csak együtt lehetett haladni. A verseny pedig valóban kihívás lehetett azoknak, akik inkább csak futni szoktak és a vízi sportokban kevés a gyakorlatuk.The Section csapatban a televízióból is ismert arcot fedeztünk fel. Tömböly Dávid, aki már megnyert egy Survivor túlélő showműsort, a célba érés után azt nyilatkozta lapunknak, hogy nagyon jó akadályokon kellett végig haladni. Csapattársával pedig egy véleményen voltak: „Jövőre is biztosan jövünk!"