Elkészült a védekezési terv

2016 júniusában kezdődött az az osztrák–magyar együttműködési program, amelynek keretében a Lajta árvízvédelmére hatékonyabb módszereket dolgoztak ki.



A munka december végén zárul, mintegy 89 millió forintból valósul meg. A pénz 85 százalékát az Európai Unió adta az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal számára.



A munka fő célja az volt, hogy hosszú távú árvízkockázat-kezelési stratégiát dolgozzanak ki a Magyar–Osztrák Vízügyi Bizottság (MOVB) részére.



– Fontos intézkedési tervet sikerült létrehoznunk, amely meghatározza a következő időszakot – kezdte beszámolóját Németh József, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója. – A tervek mellett néhány konkrét fejlesztés is elkészült, több mint 20 millió forintért. Mosonmagyaróvár belterületén bővítették a Pozsonyi úti híd alatti mederszűkületet, a felsőbb szakaszokon eltávolították a felhagyott határőrhidak pilléreit és szivattyúzási helyet létesítettek. Emellett a márialigeti duzzasztómű felett kotorták a medret az árvízi levezetőképesség javítása érdekében. A Lajta és a bal parti csatorna közötti összekötő csatorna szelvényét szintén bővítették, valamint hallépcső épül az ökológiai átjárhatóság biztosítása érdekében. Ezzel egy több mint 70 éve fennálló akadályt hidalnak át a két ország közötti vízi élettereket összekapcsolva.



A partnerek két alkalommal közös védelmi gyakorlatot is szerveztek. Elkészült Mosonmagyaróvár védműfejlesztési javaslata is.