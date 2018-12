Elismerték dr. Gasztonyi Zoltán kiemelkedő hematológiai munkásságát

Dr. Gasztonyi Zoltán, a Karolina Kórház főorvosa a napokban átvett díjjal.

A Magyar Hematológiai és Transzfuziológiai Társaság Kelemen Endre-emlékplakettel jutalmazta a napokban kiemelkedő hematológiai munkásságáért dr. Gasztonyi Zoltán belgyógyász, hematológus, kardiológus főorvost. A szakember tavaly óta irányítja a Karolina Kórház belgyógyászati osztályát.Az átélt sikerek mindig átlendítik a kudarcokon.– Az igyekvőt vezeti a sors, a vonakodót húzza – idézte tréfásan a latin mondás fordítását arra a kérdésünkre, hogy hogyan is választotta a hematológiai szakosítást. Történt ugyanis, hogy 1989-ben az akkor belgyógyász-kardiológusként tevékenykedő dr. Gasztonyi Zoltánt bízták meg egy évre a győri kórház hematológiai osztályán a helyettesítéssel. És ahogy tréfásan mondta: ez a „helyettesítés" azóta is tart, hiszen közben megszerette az orvostudomány ezen kihívásokkal teli ágát.– A vérképző és a nyirokszervek betegségeivel foglalkozó hematológia területén a kezdetekkor nehezen lehetett szakirodalomhoz jutni. Azóta számos felfedezés történt, a korábban nem gyógyítható betegségek gyógyíthatóvá váltak. Tudni kell felismerni ezeket a kórokat. Évenként százezer lakosra egy leukémiás eset jut. Az átlagos túlélés régebben három év volt. A gyógyszereknek köszönhetően 2002 óta ezen betegek közül sokan életben maradnak. A limfómák közül is sok orvosolható, főként a rosszindulatúak. A kis malignitásúak esetében pedig évtizedekkel meg lehet hosszabbítani a páciens életét – avatott be a díjazott orvos.Mint mesélte, sok sikertelenséget, megterhelő lelki élményt is át kellett élnie negyvenkét éve tartó orvosi pályája során. Viszont az átélt sikerek mindig átlendítik a kudarcokon. Vagy az is, ha egykor megmentett páciensekkel találkozik, akik hálásak a sorsukért.– A Karolina Kórház belgyógyászati osztályát 2017 júniusától vezetem: huszonnégy ágyas, három orvossal. Az aktív betegellátás irányába szeretném elvinni az osztály működését. A hematológiai szakrendelésen hetente háromszor rendelek, átlagosan nyolc-tíz beteggel. Bár már a nyugdíjkorhatárt elértem, amíg érzek magamban kellő ambíciót és az egészségem is engedi, dolgozni szeretnék – zárta szavait az életműdíjas doktor.