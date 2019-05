Elég a kátyúkból Lipótnál! - Égő mécsesekkel rakták ki az úthibákat - Fotók

Előzmények:

A hegyeshalmi ipszilon kereszteződésnél a napokban elkezdődött a körforgalom építése az M15-ös autópályává alakítása kapcsán. A Püskit Lipóttal összekötő út pedig mára megszűnt annak lenni.A Kisalföldben már mi is nagyon sokszor foglalkoztunk a Halászi és Lipót közti út rendkívül rossz állapotával. Kátyúkat számláltunk, írtunk a kisbodaki Bernáth Mónika aláírásgyűjtéséről is.A közösségi oldalon is látszik, milyen sokakat érdekel a téma: mém is született, elrettentő légi fotókat láthatunk. A napokban pedig még virágokat is ültetett valaki a gödrökbe, s kihelyezte a „Virágos Magyarországért" táblát.Már többször megírtuk, hogy a 2018. december 27-i kormányhatározat szerint a Halászi–Lipót összekötő út 2,7 kilométeres szakasza szerepel a Magyar Falu Program idei projektlistáján. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályán újból érdeklődtünk, hogy mikor csinálják meg végre az utat.Ezt a választ kaptuk: „Jelenleg nemcsak ennek, hanem valamennyi, a programban szereplő útfelújítási beruházásnak az előkészítő munkálatai, illetve közbeszerzési eljárásai zajlanak, ezt követően tudunk az ütemezéssel kapcsolatosan részletesebb tájékoztatást adni. Addig is a mosonmagyaróvári mérnökségünk folyamatosan végez lokális és nagy felületű burkolatjavítási munkákat az adott útszakasz úthálózati szerepének figyelembevételével."Ha a strandszezonig már nem is készül el, reméljük, addig kapunk választ a „Mikor kezdődik az aszfaltozás?" kérdésre.„Körforgalmak építésével mérsékelik a balesetveszélyt" címmel április 26-án írtunk a Kisalföldben az M15-ös beruházásról.Hideg András, a NIF Zrt. kommunikációs igazgatója kifejtette a témában: „Organizációs okokból, valamint hogy Hegyeshalom és a környék lakossága kevésbé érezze meg a forgalomkorlátozásokat, május vége helyett április 26-tól kezdődött meg az 1. számú főúton a körforgalmak építése.A két körforgalom két külön ütemben épül a kisebb torlódások elkerülése miatt." Ezzel összefüggésben a Hegyeshalom felől Pozsony irányába tartó felhajtó ágat a körforgalom-építés előrehaladtával június végén nyitják meg. (Ebben a csomópontban az M1-es autópálya felől érkező irány lehajtóágát már korábban lezárták.)Ezután a Hegyeshalom csomópont másik oldalon lévő fel- és lehajtó- ágának építése következik (Budapest irányába a felhajtót, Pozsony irányából a lehajtót lezárják és megkezdődik a másik körforgalom átépítése is); új pályaszerkezetet építenek. A közlekedők itt jelzőlámpás terelésre számíthatnak.A kommunikációs igazgató tájékoztatása szerint az M15 jobb pályája 85 százalékos készültségű. Két rövidebb, 2,5 és 1,5 kilométeres szakaszon már teljesen elkészült a jobb pálya. A forgalmat ezeken a szakaszokon átterelték, így itt elkezdődtek a bal pálya felújítási munkálatai. A következő hónapokban a forgalmat szakaszosan terelik át a jobb pályára.Sokakat foglalkoztat a Halászi és Lipót közötti út borzalmas állapota. A közösségi oldalon mémek születtek és elrettentő légi felvételek is megjelentek.A rajkai csomópontot szervezési okok miatt, a Budapest felől jövő irányt pedig június végéig még lezárva tartják. A Rajka felőli oldalon megkezdődött a körforgalom építése, mely várhatóan június közepére készül el. Ezzel párhuzamosan folynak a határátkelő akadálymentesítési munkálatai is. A munkák ideje alatt itt is forgalomkorlátozások várhatóak.