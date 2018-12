Együtt szeretnének maradni a testvérek

Öt civil szervezet fogott össze a Módos testvérek támogatásáért.

Tragikus hirtelenséggel vesztette el három gyermek az édesanyját kilenc éve, nemrég pedig édesapa nélkül maradtak. A Módos testvérekért – a Kisalföld alapítványa támogatása mellett – nagyon sokan összefogtak.„Nem gondoltuk, hogy ilyen szomorú karácsonyunk lesz, s az ünnepeket a fiam nélkül kell eltöltenünk..." – osztja meg velünk fájdalmát Farkas Imréné, aki november közepén veszítette el a három gyermekét egyedül nevelő fiát.Módos Réka és két kisebb testvére, Kristóf és Patrik történetéről. A Módos testvérek az idei karácsonyt már szülők nélkül kénytelenek eltölteni. Majdnem kilenc évvel édesanyjuk halála után, november közepén ugyanis édesapjukat is elveszítették. Édesanyjuk rákban, édesapjuk pedig szívbetegség következtében hunyt el.Korábbi cikkünkben szintén megírtuk: a 19 éves Réka, a 12 éves Kristóf és a 9 éves Patrik próbál erős lenni. Ám bárhogy is nézzük, még csak gyerekek, feldolgozni a történteket pedig nehezen lehet. Ugyanakkor eltökéltek: együtt szeretnének maradni. Ezen elhatározásukban nagyon sokan melléjük állnak, álltak. Legfőbb támaszuk a szoros család: nagymama, nagynénik, unokatestvérek.A napokban egy jótékonysági focitornát is szerveztek Réka, Kristóf és Patrik javára a mosonszolnoki sportcsarnokban.– A gyermekek nagyon talpraesettek, hiszen a fiam évek óta egyedül nevelte őket. Amíg ő dolgozott, már megszokták az önállóságot – meséli a nagymama, aki főként a főzésben segíti a gyermekeket és sokat van velük. Patakiné Módos Márta is nagynéniként teljes mellszélességgel mellettük áll mindenben. A gyámságban is támaszuk lehet.A szűk családon túl is sokan támogatják a testvéreket. Volt, aki szaloncukrot és egyéb finomságokat, tartós élelmiszert, ajándékokat, egy televíziót kínált fel karácsonyra, s a napokban egy jótékonysági focitornát is szerveztek javukra a mosonszolnoki sportcsarnokban, ahová családtagok, barátok, ismerősök, osztálytársak és együttérzők érkeztek.Pannonhalmától Várbalogig körülbelül 400 ember tette tiszteletét a nemes cél érdekében. 190 játékos mérkőzött 19 csapatban. A családnak, de a szervezőknek is nagyszerű érzés volt megtapasztalni, hogy az emberek mennyi mindenre képesek, ha összefognak. A fiúk nagy álma egy új monitor a számítógépükhöz.A Nők a Városért Egyesület kezdeményezésére öt civil szervezet is a Módos testvérek mellé állt.Az ötletet felkarolta a mosonmagyaróvári Lions és Rotary klub mellett a Mosoni Polgári Kör és a Példa Egyesület a Szigetközi Gyermekekért, így együtt 150 ezer forinttal járulhattak hozzá az árvák ünnepvárásához.Az ötletgazda Venesz Jánosné elárulta, hogy a jövőben egy jótékonysági programot is tervez a javukra.– A Lions klub adventi támogatásai idén főként a gyermekeket, ezáltal a családokat célozza meg. A Mosoni karácsony műsoron a tehetséges, rászoruló gyermekeket ajándékoztuk meg, hagyományosan. A városban hátránnyal küzdő gyerekeket szintén támogatjuk – hangsúlyozta Cselovszki Katalin, a Lions klub elnöke.– A Rotary klub hagyományosan a forraltbor-kínálás eredményeként a nagycsaládosokat támogatja, de vittünk csomagokat hajléktalanoknak, illetve a Gulyás Lajos Városi Kollégium nehéz helyzetben lévő fiataljainak is – emelte ki dr. Galgóczy Béla, a Rotary klub elnöke.