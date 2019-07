Együtt mozdultak a nemes ügyekért Rajkán - Mintegy 2,5 millió forint adomány gyűlt össze

Oláh László (jobbra) egymillió forintot adott a beteg gyerekeknek, s a mezt is visszaadta.

Hónapokkal ezelőtt kezdődött a rendezvény szervezése: jó ügyért mozdultak meg a kezdeményezők, a Démétér-ház lakóiért, vagyis a csontvelő-transzplantáción átesett, daganatos betegséggel küzdő gyermekektámogatásáért és a rajkai bölcsődéért. A Leo Jótékonysági Futóverseny és Gyermek Labdarúgótorna – melyen több mint félezren fordultak meg – jóval több volt egy sportnapnál: a rendezvény keretében tizenegy kőrisfát is elültettek az iskola udvarán, melyeket a ház lakóiról neveztek el (a szervezők jókívánságaival együtt), akik harcot vívnak a betegségükkel. A focitorna – melyen több mint száz gyerek rúgta a labdát – közben élő szívet formáztak, így hirdették közösen, hogy a segítségre nagy szükség van.A Leo Jótékonysági Futóverseny és Gyermek Labdarúgó Tornán a sport mellett többek közt egészségmegőrzési programokat, véradás-tájékoztatót és újraélesztési bemutatót is tartottak a rajkai sportpályán. A futóversenyre közel kétszázan neveztek, volt olyan 80 éves nyugdíjas, aki kerékpárral teljesítette a távot s támogatta a beteg gyerekeket. A sportprogramok végén bemutatkozott a Démétér-ház egykori lakója, Lukács Gergely, aki a betegségét leküzdve második lett a Virtuózok című televíziós tehetségkutatón. A Gergely itt eladott CD-iből befolyt összeg is a beteg gyerekeket segíti.Helyi és megyei vállalkozók, sportegyesületek, szervezetek, a helyi önkormányzat is támogatta a rendezvényt, Dzsudzsák Balázs, a magyar labdarúgó- válogatott csapatkapitánya pedig licitre ajánlotta az MLSZ-től emlékbe kapott mezét. Az árverést előző nap 560 ezer forinttal egy budapesti vállalkozó, Oláh László nyerte, aki a rajkai pályán bejelentette: felkerekíti ezt az összeget egymillió forintra. Nem a mez motiválta, hanem a jótékonyság: Dzsudzsák dresszét ugyanis átadta dr. Kriván Gergelynek, a Démétér Alapítvány képviselőjének, elismert orvosnak, hogy vigye el azt a ház beteg gyerekeinek. Az orvos egyébként – aki rengeteg transzplantációs beavatkozással mentette már meg a gyermekek életét – a futóversenyen is elindult. A sportverseny résztvevői, a kilátogatók támogatói és regisztrációs jegyet is vásárolhattak, segítve ezzel a nemes célt.A szervezők örömmel jelentették be: összesen 2,2 millió forint gyűlt össze a Démétér-háznak, s emellett 280 ezer forinttal támogathatják a rajkai bölcsőde udvarának felújítását a befolyt összegből.A ház vidéki családoknak, gyermekeknek jelent óriási segítséget, mivel itt gyógyulhatnak a testileg, lelkileg és anyagilag is megerőltető transzplantációt követően.A házat üzemeltető Démétér Alapítvány egy új szárny berendezését tervezi, ehhez lenne szükségük új eszközökre. A jótékonysági rendezvény szervezői pedig szeretnék, ha hagyományt teremtenének, s a következő sportnapon még több segítő „mozdulna", sportolna a jó ügy érdekében.