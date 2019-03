Egymilliárd euróból épül kertészeti központ Hegyeshalom és Bezenye határában - ötezer új munkahellyel

Közép-Európa legkorszerűbb kertészeti termelési, feldolgozási és logisztikai központja épül a német FAKT AG egymilliárd eurós (313,7 milliárd forint) beruházásában Hegyeshalom és Bezenye határában - jelentette be az agrárminiszter kedden sajtótájékoztatón Mosonmagyaróváron. Nagy István mérföldkőnek nevezte a beruházást, mert a 330 hektáron megvalósuló fejlesztéssel az Agrárminisztérium azon céljai valósulnak meg, hogy versenyképessé váljon a magyar mezőgazdaság és széles körben elterjedt legyen a precíziós technológia.



Ez a beruházás az elmúlt évtizedek legnagyobb és legkomplexebb hazai agrár- és élelmiszeripari beruházása - hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy a német vállalat ötven hektáron feldolgozó- és logisztikai központot, harminc hektáron üvegházat, ötven hektáron szabadföldi kertészetet hoz létre, amellyel csaknem a teljes magyar zöldség-gyümölcs ágazat termékei számára adhat kiugrási lehetőséget az európai piacokra.



Magyarország tavaly 83,8 milliárd forint értékben importált friss gyümölcsöket és 75,5 milliárd forint értékben friss zöldségeket. A magyar agrárexport pedig dinamikus növekedéssel az elmúlt években elérte a kilenc milliárd eurót - mondta Nagy István. A területen a beruházó a termelési, feldolgozási és logisztikai központ mellett hosszútávon haltenyészetet, üvegházakat, hűtőkonténereket, konferencia központot, hotelt, autópálya felhajtót és lakásokat is kialakítana.



A teljes beruházással ötezer új munkahelyet teremtenek - mondta Hubert Schulte-Kemper, a FAKT AG elnök-vezérigazgatója. A beruházással modern, fenntartható módon kívánnak termelni, s egész Magyarország területéről származó agrártermékeket szeretnének feldolgozni és értékesíteni, valamint együttműködnének a térség oktatási intézményeivel. Az elnök-vezérigazgató beszélt arról is, hogy azért választották a Hegyeshalom és Bezenye határában lévő területet, mert az a Budapest-Bécs-Pozsony tengelyen fekszik és kiváló az infrastruktúrája észak-déli és kelet-nyugati irányba is.



Az előzetes tervek szerint 12-féle terméket fognak gyártani, a cél pedig az, hogy Európában jegyzett márkát hozzanak létre - mondta. Ponevács-Pana Petra, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) beruházások ösztönzéséért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy Németország tavaly is Magyarország legnagyobb befektetője volt és a legfontosabb külkereskedelmi partnere. Tavaly mintegy 27 százalékát tette ki a kereskedelemnek a magyar-német reláció.



A KKM befektetésösztönző projektjei révén az elmúlt négy évben 25 projekt valósult meg Győr-Moson-Sopron megyében 1,2 milliárd euró értékben, amelyekkel mintegy 4900 munkahelyet teremtettek - tette hozzá. Jamniczky Zsolt, az E.On Hungária Zrt. igazgatóságának tagja elmondta, hogy ez a beruházás energetikailag Európa zászlóshajója lehet, mert olyan komplex megújuló energiára alapozott fenntartható energia menedzsmentet kell kidolgozniuk, amelyhez egy városfejlesztési koncepció is kapcsolódik.



"Ezeket eddig még senki nem csinálta meg így egyben" - mondta, majd hozzátette, hogy Magyarország kidolgozás alatt álló új energia stratégiájához is illeszkedik a beruházás, mert az okos, megfizethető és fenntartható energia alappilléreit egyesíti majd - mondta.