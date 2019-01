Dunakiliti - A gyémántdiplomás Cili néni még ma is visszavágyik tanítványai közé

Kovács Andor Tamásné polgármester és Horváth Alajos alpolgármester otthonában köszöntötte Sárközi Ferencné Cili nénit, a felvételen még férje is látható.

Bevett szokás Dunakilitin, hogy év végén a faluvezetés külön kitüntetést ad át azoknak, akik valamiben kiemelkedtek a településen abban az esztendőben. Ezúttal gyémántdiplomát vehetett át Sárközi Ferencné, aki 60 éve szerzett diplomát.Az ünnepelt 1938. december 27-én született Dunaremetén Nagy Elek és Nagy Cecília negyedik gyermekeként. Az elemi iskolát szülőfalujában és Mosonmagyaróváron végezte. 1953-ban került a győri Zrínyi Ilona Tanítóképzőbe, ahol 1957-ben tett érettségi vizsgát. Gyakorlóévre Dunakilitire kapott kihelyezést. A gyakorlat letelte után sikeres képesítő vizsgát tett, majd ismét Dunakilitire helyezték. Az általános iskolában tanított 1994. december 15-ig, amikor 37 év után vonult nyugdíjba.1959. október 30-án kötött házasságot Sárközi Ferenccel. Három gyermekük született: Ildikó Anna, Árpád Ferenc és László. Tanítói munkája során évekig az alsós munkaközösség vezetője volt. Kisdobosvezetőként rendszeresen vitte a hétvégeken kirándulni tanítványait. Citerazenekart szervezett és működtetett évekig, melyhez saját költségén vásárolt hangszereket. Két ciklusban önkormányzati képviselő, kulturális bizottsági elnök is volt. Az Őszidő Népdalkör alapítója és vezetője. Munkája elismeréseként 1978-ban miniszteri dicséretben részesült, 2008-ban pedig a Dunakilitiért Díjat vehette át.– Mint egykori kollégája meg tudom erősíteni, hogy ő mindent jó szívvel csinált, és boldog volt mindennap. Soha nem volt fáradt, szívvel-lélekkel nevelt és tanított mindenkit. Ahogy emlegette, eleinte azt hitte, hogy biztosan nem jól dolgozik, hogy nem fárad el, pedig csak a pozitív hozzáállás segítette őt minden helyzetben. Sok szeretettel gratulálunk, jó egészséget, sok örömet és boldogságot kívánunk neki családja körében. Egyben szívből gratulálunk 80. születésnapja alkalmából is – méltatta a gyémántdiplomás pedagógust Kovács Andor Tamásné polgármester.Az ünnepelt a búcsúzáskor elmondta, hogy ha tehetné, még ma is szívesen dolgozna az iskolában, és szeretettel gondol minden tanítványára. Várja a vasdiploma átadásának idejét is, addig mindössze öt évnek kell eltelnie.