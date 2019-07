Díjugrató lovasversenyt rendeznek Héderváron szombaton

Reggel kilenc órától mintegy száz indulóval, kilenc kategóriában tartják a megmérettetést. Grózner Szilárd szervező elmondta: több show-versenyszám is lesz, elsősorban a nézők szórakoztatására. A korlátugratásnál például hat egymás után emelkedő akadállyal kell megküzdenie a lovasoknak, de lesz staféta is, ahol a párok összteljesítményét értékelik. A díjugrató viadalra az utánpótlás korúak mellett válogatott versenyzők is érkeznek.