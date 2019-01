Díj az igényes muzsikáért

Zenészbál

A XVIII. Mofém Zenészbált február 2-án a helyi egyetemi kar dísztermében szervezik meg, kapunyitás este 6 órakor. A jegyeket már elővételben meg lehet vásárolni. Bővebb tájékoztatás a 06-30/288-7671-es telefonszámon Vitéz Pétertől kérhető. A rendezvény bevételét hangszer vásárlására és javítására, utazásra fordítják.

Hagyományosan a magyar kultúra napján adják át a Mosonmagyaróvár Város Kultúrájáért Díjat. Az ünnepség idén is megemlékezéssel kezdődött. Ezúttal dr. Orbán József, az Óvári Gazdász Néptáncegyüttes vezetője, a 2011-es Mosonmagyaróvár Város Kultúrájáért Díj kitüntetettje tiszteletére gyújtottak gyertyát. Iváncsics János alpolgármester kiemelte: dr. Orbán József halála nagy veszteség a Gazdász néptáncegyüttesnek, az Életfa Nagycsaládos Egyesületnek és az egész városnak.A városvezető emlékeztetett: 2002 óta eddig 12 személynek és 4 művészeti közösségnek adták át a Mosonmagyaróvár Város Kultúrájáért Díjat. A képviselő-testület döntése szerint ezúttal a Mofém Fúvószenekart érte ez a megtiszteltetés. A díjazottat, szintén a hagyományokhoz híven, az előző évi kitüntetett méltatta. A 2018. évi díjazott, a Szent Krisztina Kórus vezetője, Szalainé Sándor Katalin egy vidám, idők során megfiatalodó közösségként látja a hetven éve alakult fúvószenekart. Gratulált a színes, igényes, szórakoztató, mindig megújulni képes repertoárjához is. A megjelentek egy rövidfilmet is megtekinthettek az 1949-ben alakult zenekarról.Az elismerést Vitéz Péter, az egyesület elnöke és Kovács Tamás József karvezető vették át Árvay István polgármestertől.– Generációk zenélnek együtt a csapatban, nem ritka eset, hogy a szülő után a gyermek is tagunk lesz. Jelenleg 18–20 éves az átlagkorosztály, a legidősebb Nyáradi István, aki hat évtizede zenél a fúvószenekarban, a legfiatalabb 13 éves. 1949-ben a Mofém-gyár fiatal munkásaiból és ipari tanulóiból alakult a csapat, mára az utánpótlást a mosonmagyaróvári zeneiskola biztosítja, így valamennyien képzett zenészek – tudtuk meg Vitéz Pétertől.Hozzátette: megható és megtisztelő számukra, hogy Mosonmagyaróvár hírnevét hetedik évtizede öregbíthetik. Kovács Tamás József karmesterként a közel 250 zenész nevében mondott köszönetet, külön kiemelve a zenekart negyven évig irányító Farkas Mihályt.