Digitális eszközökkel ismerkedtek

– Az előző támogatási időszak 2018 decemberéig tartott. Sajnos a finanszírozással és szerződéskötéssel problémák voltak idén. Az önkormányzat megelőlegezte az elnyert támogatást. A város adott az átmeneti likviditási problémák megoldásához havi 500 ezer forintot, így januártól folytatni tudtuk a programot. Június elején megkötöttük a szerződést a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal és július elején megkaptuk az állami támogatást. Valójában pedig most tud igazán elindulni a 2019-es Tanoda program. Egy évre 13,5 millió forintot nyertünk. Ebből tudjuk a szakembereket kifizetni, anyagköltséget és a Tanoda helyiségének bérleti díját finanszírozni – mondta el Nagy Sándor, a projekt menedzsere, aki további öt kollégával gondoskodik a Tanoda program koordinálásáról Mosonmagyaróváron.



Továbbra is a Családok Átmeneti Otthona adja a termet a programnak. Különböző szakmai anyagok megvásárlására és a kirándulások finanszírozására fordítják az elnyert összeget.



– A nyáron két napközis tábort is szervezünk. Az elsőt a Családok Átmeneti Otthonával közösen. Augusztus 27-re egy egész napos állatkerti látogatást tervezünk Győrbe, ahova a szülők is eljöhetnek a gyerekekkel – fogalmazott Nagy Sándor.



A Digitális Jólét Program keretében a gyerekek közelebbről is megismerkedtek digitális eszközökkel a napközis táborban.



– A Tanoda program kezdetétől a csoport tagja vagyok. Nagyon tetszik a virtuális valóság 3D-s szemüvege. Ezenkívül a távirányításos versenyautó működésére is kíváncsi vagyok. Érdekelnek az autók, a nevemben is benne van az egyik márka neve – mondta el Balogh Zoé Mercédesz.



– Sokat segítenek nekem a tanulásban itt. Például a fizika tantárgyban van szükségem több gyakorlásra. Az idei évtől vagyok tanulója a Tanodának. A digitális bemutatón nagyon tetszett a 3D-s nyomtató – fogalmazott Kadenszki Anita.



– 2012-ben pályázott a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület a Tanoda programra, aminek célja a kompetenciák fejlesztése délutáni szabadidős foglakozások keretében. A hátrányos helyzetű gyerekeknek segítenek a felzárkózásban. 2015-től indult el a program, először tíz hónapos időszakra. 2017 elején további három hónapon keresztül folytatódott, majd 2017 szeptemberétől 16 hónapig működött. Most van 2019 januárjától ismét. Jó lenne, ha megmaradna a Tanoda program ezen folyamatossága – zárta szavait Nagy Sándor, a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöke.