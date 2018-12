Darnózseli gyilkosság: nincs még ítélet, a bíró személyesen hallgatná meg a két védett tanút

Úgy volt, hogy , szerdán ítéletet hirdet a Tatabányai Törvényszé a darnózseli gyilkosságként elhíresült bűnügy megismételt eljárásában . A bíróság azonban, úgy látszik, még egy utolsó szálat is szeretne elvarrni, ezért újra megnyitotta a bizonyítási eljárást.Délután egy órakor tehát Tatabányán nem az N. János sorsát eldöntő és a sértett családját is mélyen érintő érdés dőlt el: felmentés vagy elmarasztalás. Helyette egy végzés született: a bíró személyesen ívánja meghallgatni a ét védett tanút. Tehát a férfit, aki a zseli réten -a sértett azonosított maradványainak feltalálási helyszínén - felismerte 2014. -én a "valamit" szóró N. Jánost, s a szomszédot, aki látta őt éjjel, amint egy nehéz csomagot húz ki az autóból a füstölőnél, még -én.A folytatás fényében döntik majd el a per szereplői, hogy mondanak-e új perbeszédet, s a törvényszé úgy számol: -én hoz első fokú ítéletet.