Darnózseli gyilkosság: hat nap, és dönteni kell

Ez a kép 2016. december 2-án készült, ez volt az a pillanat, amikor a felmentett N. János bilincsét másfél évi raboskodás után levették.

Nincsen olyan évszak, de még hónap is alig akad, amelyben ne lettünk volna Tatabányán a darnózseli gyilkosság kétszer lefolytatott büntetőperében. Majdnem lezárult, hiszen november 30-án elhangzottak a perbeszédek, s december 12-én mindenki ítéletre készült. Ám a bíró újra megnyitotta a bizonyítási eljárást, mert úgy látta: nem elég jegyzőkönyvből ismernie a két különösen védett tanút. Ezért személyes meghallgatást tűzött ki és januárban zárt ajtók mögött – csak egy jegyzőkönyvvezető jelenlétében – hallgatta ki a két szemtanút.Egyikük a Zseli-réten látta és beazonosította N. Jánost, amint valamit kiszór egy zsákból. Ez a vallomás kötötte össze a megölt nő férjének személyét az eltűnéssel s a helyszínnel, ahol később a nyomozók utána meg is találták N.-né K. Judit belső szerveinek genetikailag azonosítható szövetdarabjait. A másik tanú a nyomozás során azt vallotta: látta a vádbeli gyilkosság után éjjel, hogy a férfinél ég a lámpa, a füstölő felé cipel valami nehezet, s a kocsi hátsó ajtaja nyitva van.Hogy négy és fél évvel a nő halála után most mit mondtak, annak lényegét március 1-jén fogja ismertetni dr. Szabó Ferenc bíró, és ismét perbeszédekkel zárul a bizonyítás. A törvényszék szóvivője, dr. Sós Réka kérdésünkre közölte: az eljárási törvény szerint a vád és a védelem megismételheti perbeszédét, de fenn is tarthatja a korábbit. Így március 1-jén megszületik a kegyetlenül nehéz döntés: felmentés vagy elmarasztalás. (Mint tudják, az első eljárásban bizonyítottság hiányában felmentették N. Jánost, letartóztatását is akkor, 2016 decemberében szüntették meg.)A sértett bátyja, K. Szilárd a Kisalföldnek azt mondta: bízik abban, hogy a különösen védett tanúk személyes meghallgatására azért volt szükség, hogy a bíróság egyértelműen biztos lehessen abban, hogy amit a tanúk látnak, az igaz. Ha pedig erről meggyőződött, akkor mához hat napra nem történhet más, mint a bűnösség kimondása.Az első eljárásban bizonyítottság hiányában felmentették N. Jánost, letartóztatását is akkor, 2016 decemberében szüntették meg.Dr. Jován László, N. János védője szerint az ítélőtábla elő is írta a tanúk megkeresését, s a védelem ezt azzal köti össze, hogy erősen megkérdőjeleződött a szavahihetőségük. Ugyanakkor szerinte nincs különösebb jelentősége a meghallgatásuknak, mert semmi nem változott az első eljáráshoz képest. Ami biztos – tette hozzá –, hogy a bíró „mindent megtett, sőt, annál is többet", ezért majd másodfokon már nem mondhatja azt az ítélőtábla, hogy felderítetlen vagy megalapozatlan a döntés.