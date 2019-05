Darnózseli gyilkosság - Sztárügyvéd lép az ügybe, fordulatban bízik az áldozat családja

Márciusban a Tatabányai Törvényszék nem mondta ki N. János bűnösségét, ősszel várható jogerős döntés.

A megyei és a fellebbviteli főügyészség megkapta a törvényszék írásbeli ítéletét, a bűnösség megállapítását kéri.

A család nehezen viseli a májusi évfordulókat, most az ötödiket még lesújtóbbá teszi a közelmúltban elhangzott ítélet.

Május 27-én lesz öt éve, hogy eltűnt, és meghalt N.-né Kovács Judit, akit a vád szerint férje gyilkolt meg. Mint köztudott,, március elsején.A bíróság az ügyészi tényállás nagy részét kimondta, megállt a Tatabányai Törvényszék előtt az előzmény, s lényegében a nyomok eltüntetésére vonatkozó érvelés is. Kimondták, hogy az alibit igazoló testvér szava valótlan. De mindez kevés volt: épp az ölés tényét nem állapították meg, úgy látva: nem lehet 70–80, sem 90 százalékos bizonyosságra elmarasztaló ítéletet alapozni.Megtudtuk: Kovács Szilárd, Judit bátyja eljutott dr. Gál András ügyvédhez, aki a „lúgos orvos" áldozatát képviselte, s tudjuk, hogy komoly szerepe volt abban, hogy egyáltalán eljutottak az elmarasztaló ítéletig abban az ügyben.– Egy újságíró mondta nekem a márciusi ítélet után, hogy számos hasonlóságot lát abban, ahogy a hatóságok a húgom, illetve Renner Erika ügyét kezelték – mondta Kovács Szilárd. Hozzátette: elégedettek az eddigi sértetti képviselővel, aki már Judit válóperénél is eljárt, s az ügyész munkáját is jó volt látni, mert dr. Takács Róbert felkészülten vitte a pert. De bízva a végső fordulatban, megkereste a testvér Gál doktort, s két órát beszélgettek.– Az ügyvéd úr már átnézte az iratok jó részét, sajnos az írásbeli indoklást egyelőre nem kaptuk meg. (Mint később kiderült, a sértettnek ezt elfelejtették postázni.) Meghallgatta a szóbeli indoklásról készült hangfelvételt, és szerinte is benne van minden, ami elegendő lehet ahhoz, hogy más ítélet szülessen. A lúgos ügyben elsősorban az ügyész munkáját tudta segíteni, s itt is arra látok esélyt, hogy a maga rendkívül aprólékos módján olyan érvelést rakhat a vád mögé, ami elegendő lehet.A megyei és a fellebbviteli főügyészség megkapta a törvényszék írásbeli ítéletét, a bűnösség megállapítását kéri. A kézhezvételtől számítva a fellebbviteli főügyészségnek 30 – nehezebb ügyeknél 60 – napja van az indítvány megtételére, de dr. Mészáros Tamás fellebbviteli főügyész kérdésünkre közölte: nem várják meg a határidő lejártát, mert nincs rá szükség. Az ítélőtáblán pedig legvalószínűbben ősszel várható másodfokú döntés – tájékoztatott dr. Ferenczy Tamás szóvivő.Kovács Szilárd elmondta: dr. Gál Andrással együtt úgy látja, ez az ügy – különlegessége folytán is – megérdemli, hogy szükség esetén a Kúriáig is eljusson. A család nehezen viseli a májusi évfordulókat, most az ötödiket még lesújtóbbá teszi a közelmúltban elhangzott ítélet. Judit édesanyja egy-másfél hónapig nem tudott lelkileg túljutni ezen, de „Judit – évfordulótól függetlenül is – mindig velünk van" – mondta az áldozat bátyja.