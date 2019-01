Darnózseli - A tervek szerint új szárnyat építenének az iskolához, bővítenék a könyvtárat

Fazekas Zoltán, Darnózseli polgármestere mesélt nekünk az elmúlt évről és a jövőbeni terveikről.

Korszerűsítés

400 millió forintból szeretnék felújítani az iskola teljes villamos és energetikai hálózatát.

– Nyolcvanöt éve, 1934. január 1-jén vonták össze a két kistelepülést, Mosondarnót és Zselit. Februártól dr. Karácsony István helytörténész beszél majd az egyesítésről egy előadás-sorozatban. Májustól egész éves kiállítás is lesz Karácsony István anyagából – mondta el Fazekas Zoltán polgármester.Ám a helyszín még nem végleges. Előreláthatólag tavasz végére készül el a Falumúzeum, Alkotóház. Az épület kiállításoknak is helyet adhat. Mindezt egy szabadtéri övezettel együtt használná a község. Ide szánják Bősi Éva textilszobrász és Igali Alfréd festő munkáit is. Rajzpályázatot is hirdetnénk e témakörben gyerekeknek.– Szeretnénk, hogy a szigetközi ecetes hal ne csak megyerikum, hanem hungarikum is legyen. Az a célunk, hogy bekerüljön hivatalosan is a magyar szellemi gasztronómiai értékek közé. Ezt népszerűsíti majd a Szent Mihály-napi Vigadalom is idén. Ezért tervezünk egy eceteshal-ünnepet, s az év végéig a faluközpontban tovább bővül a faszoborpark is – tudatta a polgármester.Tavaly két sikeres pályázata volt a falunak. A pénzből a Sport utca teljes felújítása már megvalósult. Idén tavasszal a Szabadság utcával folytatják a munkát.Korábban a Klebelsberg Központtal közösen kaptak pénzt az iskola teljes energetikai korszerűsítésére. A közel 400 millió forintból szeretnék az iskola teljes villamos és energetikai hálózatát felújítani. Új szárnnyal is bővítenék a meglévő épületet, műfüves pályával és korszerű sportudvarral.A most induló falufejlesztési pályázatoktól remélik, hogy lehetővé válik a védőnői szolgálat új helyre költöztetése. Ezzel bővülne a könyvtár épülete. Néhány utca aszfaltozása is hátravan, s továbbra is tervben van a többfunkciós, kulturális és szabadidős komplexum létrehozása is önerőből és pályázatból.A polgármester hozzátette, elbírálás alatt van egy konyhakorszerűsítési és egy sportudvarpályázatuk.– Büszkék vagyunk arra, hogy a faluban a bölcsőde, az óvoda három csoporttal és az iskola, zeneiskola továbbra is jól működik. Reméljük, hogy a Hársfa utca is el fog készülni még a nyárra. 2003-tól a „Virágos Magyarország" programban szerepelünk, hat éve pedig „A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertje" versenyben is részt veszünk. Abban reménykedünk 2019-ben, hogy amit elkezdtünk és amikre ígéreteket kaptunk, azok a lehető legrövidebb időn belül meg is valósulnak – búcsúzott Fazekas Zoltán.