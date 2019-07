Családi napon jártak a mosonmagyaróvári kézisek - fotók

A Mosonmagyaróvári Kézilabda Club csapata a szombati napon utazott haza a balatonboglári edzőtáborból. Így az MKC két műtét után lábadozó játékosa, Gyimesi Kitti és Simona Szarková valamit a klub utánpótlás játékosai tettek eleget annak a kedves kötelességnek, hogy képviseljék a csapatot két nagy városi cég családi napján.



Először a MOFÉM rendezvényére mentek el, amelyet minden évben megrendez a 118 éves cég, ahol főként szerelvényeket és csaptelepeket gyártank. Jelenleg kétszázan dolgoznak a TEKA csoporthoz tartozó MOFÉM gyárban, amit az MKC csapata egy gyárlátogatáson már megtekintett 2018 novemberében.



A MOFÉM családi nap helyszíne az idén is az "Itató" volt, ahol rengeteg színes program várta a résztvevőket. A zenét a MOFÉM fúvós zenekara és Mityó biztosította és volt lehetőség sárkányhajózásra valamit lövészetre. A gyerekek körében óriási siker volt az arcfestés, a rajz és a sütiverseny és az elmaradhatatlan tombolán is értékes nyeremények találtak gazdára.



A másik családi napot a Junkerwerk szervezet, amely tizenöt éve van jelen Magyarországon, és ezt ünnepelték július 13. - án szombaton, az UFM Arénában. A mosonmagyaróvári üzem dolgozói családtagjaikkal közösen tölthettek egy kellemes napot, a vállalat szervezésében. A cég nagyon sikeres, amit elsősorban a PE habanyag feldolgozásában elért, saját fejlesztésű eljárásának köszönhet. A Junkerwerk így jelentős támogatói tevékenységet, mecénás szerepet lát el a városban és környéken, ezért a családi napot az MKC vezetői, felnőtt és utánpótlás játékosai is megtisztelték a jelenlétükkel.



A délben kezdődő programon a családok játékos ügyességi vetélkedőn mérték össze tudásukat, melyben tevékenyen közreműködtek az MKC kézilabdázói. A gyerekeket játékok várták, kilátogatott a FUTURA Kalanddoboza is és a Moson Big Band közreműködésével az estet zenével, tánccal zárták.