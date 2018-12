Börtönben marad a villanyszerelők megölésével gyanúsított É. Imre

Fotó: Bertleff András

Újabb három hónappal meghosszabbította a bíróság a két villanyszerelő megölésével gyanúsított É. Imre letartóztatását. Ezúttal minden úgy zajlott, ahogy szokott, a védőügyvéd beszélt csak hosszabban a szokottnál.A szerdán elnapolt letartóztatási tárgyalást péntek reggel tartották meg; É. Imrét ismét előállították a Győri Járásbíróságon. Ezúttal nem volt ott sem Mácsik Zoltán, sem Orlik Vilmos családja. (A két villanyszerelő megölése a gyanú É. Imrével szemben.) A gyanúsított ügyvédje, dr. Bagó Ottó újságíróikérdésre jelezte: átrágta magát a 800-1000 oldalnyi anyagon, amely az „Orlik-akta". Ez azért fontos, mert szerdán elsősorban azt kifogásolta, hogy a tárgyalás előtti percekben kapták meg (ő és a védence) az aktát, úgy pedig képtelenség volt néhány perc alatt felkészülni belőle.Péntekre felkészült tehát, ami látszott is a védőbeszéde hosszából. A tárgyalás ugyan zárt ilyenkor, de lehet tudni, hogy átlagosan harminc-negyven perc után ül össze tanácskozni a bíróság, hogy aztán döntsön az adott ügyben a letartóztatás meghosszabbításáról vagy a legsúlyosabb kényszerintézkedés enyhítéséről/megszüntetéséről. Dr. Bagó Ottó az első – októberi – tárgyaláson (akkor még csak Mácsik Zoltán eltűnése miatt gyanúsították meg az ügyfelét) másfél órát beszélt. Most is ennyit, de már Orlik Vilmos megölése is gyanúként fogalmazódott meg a nyomozóhatóságban.Apropó ügyészség: a vádhatóság továbbra is hangsúlyozza, semmilyen jogszabályi mulasztást nem vétett azzal, hogy hétfőn délelőtt még nem jutott el a szerdai tárgyalás ténye és időpontja Bagó Ottóhoz. Ezt ugyanis a védőügyvéd a szerdai, elnapolt tárgyalás után szóvá tette. Mint megírtuk, Bagó Ottó épp a Kisalföld újságírójával beszélt hétfőn, amikor egy elejtett félmondatból megtudta, hogy szerdán tárgyalják a védence ügyét. A szokásjog kétség kívül az, hogy előbb az érintetteket értesítik, s csak utána a sajtót, de a jogszabály szerint 24 órával a tárgyalás előtt kell az értesítésről gondoskodni. Ez, mivelhétfőn, az említett újságírói interjút követően, a déli órákban megtörtént, szabályos volt.A lényeg: É. Imre három hónapig továbbra is börtönben marad. A bíróság megalapozottnak találta ugyanis a szökés-elrejtőzés mellett a nyomozás megnehezítésének veszélyét. A döntést az ügyész és É. Imre tudomásul vette, ügyvédje, dr. Bagó Ottó fellebbezést nyújtott be, így az nem jogerős.