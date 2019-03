Bonthatják a leégett egykori laktanyát Mosonmagyaróváron

Csütörtökön a városháza előtt egy hölgy várakozott a szalézi kápolna megtartását kérők aláírásaival a kezében. Ám mivel a képviselő-testület elhalasztotta a döntést a magántulajdonú szalézi épület védettségének sorsáról – a további kérdések tisztázásáig –, így nem is lett szükség odabent az ívekre.



Viszont a város egyik jelképének számító ipartelepi sortüzes laktanya sorsa megpecsételődött. Hozzászólás nélkül, 12 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással törölték helyi védettségét. Ugyanígy járt a Szent István király úti „Reznicsek-villa" is. Ugyancsak a laktanyához kapcsolódó mozzanat, hogy a katasztrófavédelem – melynek munkáját példásnak értékelték az érintettek – beszámolója kapcsán Sallai Péter megyei igazgató, tűzoltó dandártábornok kérdésre elmondta: a tűzvizsgálatot lefolytatták. Ez az elektromos okot és a bűncselekményt kizárta. Végeredményben a laktanyatűz oka ismeretlen maradt.



Még napirend előtt Jávor Miklós (Jobbik) és Kovács Tamás (MSZP) is arról érdeklődtek a polgármestertől, milyen összetett hatásai lesznek a kedden bejelentett hegyeshalom–bezenyei megaberuházásnak a városra. „Nem tudom" – hangzott a lakonikus válasz. Árvay István hozzátette: ő is a sajtóból értesült a tervekről. Az eddigi egyeztetésekbe a várost nem vonták be, hisz közvetlenül nem érintett benne Mosonmagyaróvár. „Úgy tudom, az oda bejelentett ötezer munkás számára önálló település jönne létre" – fogalmazott. Elmondta azt is: a város most kérte, hogy a projekt folyamatában részt vehessen, hiszen annak közvetett hatásai kétségtelenek. Ugyanakkor nem rejtette véka alá kétségeit sem a gigaterv jövőjéről.



A városban az alap- és középfokú oktatást öt fenntartó tíz intézményben látja el. A beszámolókból kiderült, egyre több a sajátos nevelési igényű gyerek. A városi kollégiumot újra összevonják a Kossuth-gimnáziummal. Utóbbi intézmény vezetői pályázatát már kiírták. Március 27-ig lehet erre kandidálni. A gimnázium sport tagozat létrehozásával növelhetné vonzerejét – vélték a szakemberek. Költői kérdésként merült fel az is, hogy a piaristák 2023-ra ígért, ezerfős új iskolája milyen hatással lesz a város oktatási hálózatára.



A Bolyai-iskola helyhiánnyal küzd, ugyanakkor ott Kovács Tamás képviselő per alatt álló cégének húsz évre bérelt helyiségei üresen állnak. A polgármester egyszerre javasolta a termek elfoglalását s a mielőbbi megegyezést a felek között.



A képviselő-testület csütörtökön új, egységes lakásrendeletet is alkotott. Árvay István hangsúlyozta: egységesen kell kezelni ezt az „érzékeny" területet, ugyanakkor határozottan el kell választani a szociális és piaci alapú bérlemények pénzügyi kezelését. A polgármester elmondta: az igénylőknek újra be kell nyújtaniuk kérelmeiket. A döntésben pedig egyértelműen a rászorultság elve lesz a meghatározó. Szabó Miklós (MPKE) kifogásolta, hogy a „szakemberlakások kiutalása" a polgármester kizárólagos hatáskörébe kerül, így elvész a szakbizottság ebbéli jogosultsága.